Kinesere boikotter Canada Goose etter canadisk Huawei-pågripelse

Det er økende spenning mellom Kina og Canada etter arrestasjonen av den kinesiske telefonprodusenten Huaweis finansdirektør Meng Wanzhou i Vancouver 1. desember.

ARRESTERT: Huaweis finansdirektør Meng Wanzhou ble pågrepet 1. desember. Tirsdag ble hun løslatt mot kausjon. Nå venter hun på å bli utlevert til USA. Foto: Darryl Dyck / AP

Meng ble arrestert på ordre fra USA, og anklages for bedrageri og for å ha brutt sanksjonene mot Iran.

Det går ut over luksusjakkemerket Canada Goose, som kinesere nå boikotter, ifølge The Guardian.

Oppfordringer om boikott begynte først å spre seg på det kinesiske sosiale mediet Weibo, før det senere har blitt gjengitt i kinesiske statlige medier.

Ikke for alle

Klesmerket er i ferd med å etablere seg i landet, og skal åpne sin første butikk i Beijing de kommende ukene. Men siden arrestasjonen av Huawei-direktør Meng, har aksjekursen til selskapet gått ned med nesten 20 prosent.

Foto: Aaron Vincent Elkaim / AP

BBC skriver at boikotten likevel ikke er for den gjengse kineser, siden de canadiske dunjakkene er ganske så dyre.

Flere canadiske selskaper har etablert seg i Kina de siste årene. Men det er altså Canada Goose denne konflikten først går utover.

Boikott er ikke uvanlig blant kinesiske forbrukere. Sist gikk det utover det italienske luksusmerket Dolce & Gabbana, som ble beskyldt for å misbruke kinesisk kultur i en kampanje.

Ny canadier arrestert

Kina har etter arrestasjonen av Huawei-toppen advart omverdenen mot å «mobbe» kinesiske statsborgere.

Mandag arresterte kineserne den canadiske diplomaten Michael Kovrig. Onsdag kveld bekrefter Canadas utenriksminister at nok en canadier har blitt anholdt i Kina.

Ifølge kinesiske statlige medier er canadieren under etterforskning for å være innblandet i aktiviteter som truer nasjonal sikkerhet, melder AFP.

BEKREFTET: Canadas utenriksminister Chrystia Freeland bekreftet onsdag kveld at en canadier har blitt anholdt i Kina. Foto: Chris Wattie / Reuters

Det er ikke kjent om det er noen sammenheng mellom arrestasjonen av de canadiske statsborgerne i Kina og Mengs pågripelse i Canada.

Huawei-sjefen ble løslatt mot en kausjon på svimlende 63 millioner kroner tirsdag, mens hun venter på å bli utlevert til USA. Men med løslatelsen følger det flere restriksjoner. Hun har måttet levere inn passet sitt, og må ha på seg en GPS-sender.

Ber Trump holde seg unna

Anklagene mot Meng er tilknyttet selskapet SkyCom, som har solgt teletjenester til Iran. USA mener at SkyCom er en del av selskapet Huawei, men dette avviser Meng.

Foto: Nicholas Kamm / AFP

Tirsdag sa USAs president Donald Trump i et intervju med nyhetsbyrået Reuters at han er åpen for å gripe inn i denne saken, dersom det er nødvendig.

Det er USA som ba canadierne pågripe Huawei-toppen i første omgang.

Men nå ber Canadas utenriksminister Chrystia Freeman Trump om ikke å blande seg.

– Våre utleveringspartnere burde ikke forsøke å politisere utleveringsprosessen eller bruke den til andre formål enn jakten på rettferdighet og å håndheve loven, sier hun.