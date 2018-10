Kinas utanriksdepartement ber norske journalistar opne augo

– Eg håper våre vener i media vil halde augo opne og ta inn over seg at desse møta handlar om mange ulike tema. Me bør vere opne for nye idear i staden for å vere opphengt i menneskerettssaker, seier Liu Weimin, nestleiar for EU-spørsmål i kinesisk UD.

Utanriksminister Ine Marie Eriksen Søreide helste i dag på Kinas president Xi Jinping. Ho tok opp menneskerettar i møtet som etterfulgte møtet mellom Jinping og Kong Harald. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Han møtte norsk presse etter eit møte mellom kong Harald og Kinas president Xi Jinping, der også utanriksminister Ine Marie Eriksen Søreide og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen var til stades.

– Gjensidig respekt

Utanriksministeren fortel NRK at det ikkje var naturleg at menneskerettar var tema i møtet mellom kong Harald og president Xi Jinping, men at ho som utanriksminister tok opp temaet i sine møte i etterkant av møtet mellom dei to statsoverhovuda.

Kongeparet vart helst velkommen av Kinas president Xi Jinping i dag.

– Noreg og Kina har ulike syn på dette, men det er ikkje eit hinder for at me diskuterer det. Dette er viktige spørsmål for både oss og kinesarane. Det er stor vilje til å gå inn i desse spørsmåla i samtalane, og me utviser gjensidig respekt for at me har ulike syn på desse tinga, seier Søreide.

Utanriksministeren understrekar fleire gonger at Noreg og Kina har ulik samfunnsstruktur, og at landa er ueinige i ein del, men at ho kjem til å fortsette å ta opp denne type tema i dialogen med Kina.

– Meir oppteken av andre spørsmål

Den kinesiske talspersonen, Liu Weimin, meiner vestlege journalistar har ein tendens til å vere altfor opptekne av menneskerettar, og understrekar at møta i Kina handlar om langt meir enn berre menneskerettar.

Talsperson Weimin meiner det ikkje finst ein type politikk som fungerer for absolutt alle land.

– I Kina er me meir opptekne av menneskes rett til overleving og utvikling, mens ein i Vesten er meir oppteken av folks politiske og borgarrettar, seier Weimin.

Klar for dialog, men ikkje leksjonar

Under kongeparets besøk i Kina har menneskerettssituasjonen i landet vore eit sentralt tema for norsk presse. Spesielt situasjonen for det muslimske uigur-folket i Xinjiang-provinsen har det blitt stilt spørsmål ved. Utanriksminister Søreide stadfestar at situasjonen for religiøse minoritetar var tema i dagens møte.

Fleire rapportar seier at rundt ein million uigurar, andre muslimar og minoritetsgrupper vert haldne innestengt i leire. Kina stadfestar at det eksisterer noko dei kallar for «omskoleringsleire», og at det er sett i gang tiltak for å «hindre og nedkjempe terrorisme og ekstremisme».

Norske diplomatar har uttrykt uro for situasjonen, men talspersonen frå kinesisk UD seier Noreg ikkje kan komme og lære Kina korleis ting fungerer i deira eige land.

– Me er klare for å ha ein dialog med vestlege land, men me motset oss ei politisering av desse tema, og me aksepterer ikkje at vestlege land gjer seg sjølv moralsk overlegne og forsøker å gje Kina leksjonar i denne typen spørsmål. Eg trur det er det kinesiske folk som bryr seg mest og veit mest om den kinesiske menneskerettssituasjonen, seier Weimin.