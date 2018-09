Kinas rikeste mann mener folk bør forberede seg på 20 år med handelskrig

Han sa under en tale til Verdens økonomiske forum i den kinesiske byen Tianjin at folk bør forberede seg på 20 år med handelsproblemer mellom verdens to største økonomier.

– Den økonomiske situasjonen er ikke god, og det kan fortsette i langt tid fremover, sa Grunnleggeren av netthandelselskapet Alibaba.

Mangemilliardæren viste til muligheter for kinesiske selskaper i andre land, og sa at Kina burde konsentrere seg om eksport til det landet kaller den moderne «Silkeveien».

– Handel er ikke et våpen og kan ikke brukes til krig. Handel bør virke for fred, sa Ma.

Nye omdreininger i handelskrigen

Ma kom med advarslene etter at handelskrigen mellom USA og Kina denne uken har tatt nye omdreininger.

Mandag kunngjorde president Donald Trump at USA innfører toll på kinesiske importvarer til en verdi av 200 milliarder dollar, eller mer enn 1720 milliarder norske kroner.

Dagen etter svarte Kina med å varsle at tollsatsene skal økes med mellom fem og ti prosent fra den 24. september.

President Trump har varslet at USA kan komme med ytterligere økte tollsatser til en verdi av 267 milliarder dollar.

Trakk tilbake løfte

Donald Trump skrøt høylytt av Jack Ma da de to møttes i Trump Tower i januar 2017, få dager før Trump ble innsatt som president. Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP

Ma trakk torsdag tilbake sitt løfte om at selskapet hans skal opprette en million arbeidsplasser i USA.

En million arbeidsplasser ville utgjort nesten én prosent av alle arbeidsplasser i USA og løftet fikk stor oppmerksomhet da Ma møtte Trump i januar 2017.

– Vi hadde et fantastisk møte. Han er en fantastisk, fantastisk entreprenør. En av de beste i verden. Sammen skal vi gjøre fantastiske ting for småselskaper, sa Trump etter møtet med Ma for halvannet år siden.

Nå trekker altså Ma tilbake løftet.

– Dagens situasjon har allerede ødelagt premisset det løftet var grunnlagt på. Det er ingen måte løftet kan oppfylles på, selv om vi ikke vil stoppe vårt arbeid for å utvikle gode handelsforbindelser mellom Kina og USA, sa Ma til det kinesiske nyhetsbyrået Xinhua.

Stadig økende underskudd

USAs handelsunderskudd med Kina er blitt mangedoblet de siste tiårene.

Fra å være på litt over ti milliarder dollar i 1990, var underskuddet i fjor vokst til 375 milliarder dollar.

Tall for årets sju første måneder fra US Census Bureau viser at underskuddet ligger an til å vokse ytterligere og kanskje kommer over 400 milliarder dollar for første gang.