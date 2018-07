Kinas president på sjarmoffensiv i Afrika

Xi Jinping er på sjarmoffensiv i Senegal, Rwanda, Sør-Afrika og Mauritius.

Målet med rundreisen er å styrke økonomiske og militære bånd med land i Afrika.

Kina er kontinentets største handelspartner. I fjor fikk Kina sin første militærbase i Afrika.

«Viktigere enn penger»

Tirsdag ankom Xi Jinping Sør-Afrika, landet som er en politisk og økonomisk stormakt i Afrika.

Presidenter fra Kina og Sør-Afrika med sine respektive førstedamer; Peng Liyuan og Tshepo Motsepe. Foto: Themba Hadebe / AFP

Der har han og president Cyril Ramahosa undertegnet en rekke handelsavtaler.

Kina lover å investere 15 milliarder dollar, om lag 120 milliarder kroner, i Sør-Afrika.

Kina forplikter seg til å importere en rekke varer fra Sør-Afrika for å stimulere til økonomisk vekst i landet.

Kinas president kom fra Rwanda, landet sentralt på kontinentet som har den raskest voksende økonomien i Afrika.

President Paul Kagame i Rwanda roste Kinas leder Xi Jinping for å behandle afrikanske land 'som en likesinnet', skriver nyhetsbyrået Associated Press. – Det er viktigere enn penger, sa Kagame.

Gigantlån i kinesiske banker

I Kigali i Rwanda undertegnet presidentene Xi Jinping og Paul Kagame 15 avtaler. De fleste gjelder store prosjekter innen infrastruktur.

Kinas president signerte en rekke avtaler med Rwandas president Paul Kagame under rundreisen i Afrika. En av avtalene gjelder bygging av landets nye flyplass. Foto: Simon Maina / AFP

Det lille landet midt i Afrika med den oppsiktsvekkende økonomiske veksten skal få hjelp av Kina til å bygge veier, sykehus samt konstruksjon av landets nye flyplass.

Kritikerne advarer Rwanda og andre land i Afrika om gigantlånene de forplikter seg til i banker i Kina, skriver Associated Press.

Xi hos «sportsgale» Senegal

Første stopp på rundreisen i Afrika var Senegal lengst vest på kontinentet.

Senegalesere tok imot den kinesiske presidenten på flyplassen i Dakar med flagg fra Kina og Senegal. Foto: Seyllou / AFP

Landet har nære bånd til den tidligere kolonimakten Frankrike. Men Kina haler innpå som Senegals viktigste handelspartner.

Kinesiske ingeniører har bygget en rekke idrettsarenaer i «sportsgale» Senegal.

Xi Jinping startet sitt besøk i landet ved å overrekke nøklene til en hall for «wrestling» i hovedstaden Dakar. «Wrestling» er svært populær i det vestafrikanske landet og i Kina.

Første stopp på rundturen til Xi Jinping i Afrika, var hos president Macky Sall i Senegal. Foto: Stringer / Reuters

Kineserne har bygget flere idrettsarenaer i Senegal.

USA advarer mot Kina

Rundreisen kommer på et tidspunkt der Kina er Afrikas største handelspartner, samtidig som landet også har en sterk militær tilstedeværelse.

Kineserne åpnet i fjor sin første militærbase på kontinentet i Djibouti.

Kina har også overgått USA i våpenhandel med de afrikanske landene, skriver NTB.

President Xi skal ha et ønske om å ytterligere styrke det militære samarbeidet, samt infrastrukturprosjekter som knytter Afrika til Kina.

USA har tidligere advart afrikanske land mot samarbeidet med Kina.

Amerikanerne mener at landene i Afrika setter seg selv i fare for å havne i et lite heldig avhengighetsforhold til kinesiske myndigheter.

– Kinas investeringer har potensial til å gjøre noe med Afrikas underutviklede infrastruktur, men de fører til stigende gjeld og få jobber, sa daværende utenriksminister Rex Tillerson før han selv reiste til flere afrikanske land i mars.

Ifølge IMF har gjelden til land sør for Sahara steget kraftig de siste årene.

Handel og BRICS i Sør-Afrika

President Xi kom til Sør-Afrika tirsdag.

Kina på sjarmoffensiv i Afrika. President Xi er i Sør-Afrika etter å ha besøkt Senegal og Rwanda. Neste stopp turist øya Mauritius. Foto: Handout / AFP

Der har han og president Cyril Ramahosa undertegnet en rekke gigantiske handelsavtaler.

Kina lover altså å investere 15 milliarder dollar i Sør-Afrika samt importere langt flere varer fra landet.

Onsdag skal Xi delta i toppmøte for BRICS-landene Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika.

Etter besøket og møtet i vertsnasjonen Sør-Afrika reiser Xi og hans kone Peng Liyuan til den populære turistdestinasjonen og øynasjonen Mauritius som ligger i Det indiske hav øst for Madagaskar.