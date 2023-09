De har revet slum.

De har hengt opp fullstørrelse-figurer av store aper for å skremme vekk små aper.

De har malt vegger og de har satt opp fontener i rundkjøringene.

Verken fattigdom eller apekatter skal ødelegge for G20-møtet i New Delhi denne helgen.

Når det gjelder storpolitikk er det mer komplisert. Det er mange elefanter i India og flere av dem kommer til å være i rommet under møtet.

Xis fravær gir India enda større rom til å bruke rollen som G20-vertskap til å vinne globale posisjoner. Foto: Reuters

Iskaldt og komplisert

En som ikke kommer til å være i rommet er Xi Jinping.

Etter at Xi uteble da han skulle holde en tale på Brics-møtet i Johannesburg i Sør-Afrika forrige helg, meldte han nylig forfall også til G20 i New Delhi.

Ikke uhøflig sent, men sent nok til at Kinas leder lar verden gjette:

Ønsker ikke Xi å møte verden i en tid hvor økonomien hjemme gir hans lederskap store utfordringer? Er det et tegn på et Kina som i større grad stenger seg ute fra Vesten og deres allierte? Hvor ønsker Xi da å bli sett, og hva er hans utenrikspolitiske prioriteringer?

G20-verten India forsøkte ikke engang å late som de var skuffet eller overrasket. Forholdet imellom India og Kina er iskaldt og ytterst komplisert.

Udramatisk og på ingen måte uvanlig at enkelte ledere uteblir og sender andre, er kjernen i kommentaren fra New Delhi.

Kinas president Xi Jinping (nr. 2 fra venstre) deltok på Brics-møtet i Johannesburg, men kommer ikke til G20. Foto: GIANLUIGI GUERCIA / AP

Det store spørsmålet

Xi sender statsminister Li Qiang. Russlands president Vladimir Putin kommer heller ikke, han sender utenriksminister Sergej Lavrov til India.

Det store spørsmålet er om G20-møtet vil bli enige om en slutterklæring.

USA og Vesten krever en sterk fordømmelse av Russland og deres krig i Ukraina.

Russland krever at slutterklæringen skal speile deres syn på årsakene til konflikten.

Uten Xi og Putin vil en slutterklæring ha mindre kraft, men det kan også gjøre det lettere å vanne ut og bli enige om en erklæring.

For India gir det rom til å løfte frem det som har vært viktige saker under deres G20-formannskap:

Matsikkerhet Større og bedre lån til utviklingsland Regulering av kryptovaluta

Viktigst er kanskje likevel at Xis fravær gir India enda større rom til å bruke rollen som G20-vertskap til å vinne globale posisjoner.

Kampen om global makt

Ikke bare i forholdet til USA og Vesten. I forkant av G20-møtet kunngjorde India og Nigeria et samarbeid om investeringer fra India på 140 milliarder kroner i stål, olje og kraftverk i Nigeria. Les også: Kappløp mellom Kina og USA for å vinne KI-kampen: – Det handler om verdensherredømme

Verken for Kina eller India handler kampen om global makt om USA og Vesten alene.

Biden reiser til den indiske hovedstaden med et budskap om fremvoksende økonomier ikke trenger å frykte en svikt i Kinas økonomi. Væpnet med kontanter er beskjeden at USA er klare til å finansiere deres utvikling.

Indias statsminister Narendra Modi ønsker å fremstå som en leder som bestemmer.

India kan håpe på et godt gjennomført møte og kanskje noen små diplomatiske gjennombrudd. Det etterlatte inntrykket etter G20 i New Delhi kan likevel bli et bilde av en verden som er enda mer delt og fastlåst enn etter det mer lovende G20-møtet på Bali i fjor.

Xis fravær gir rom til både Modi og Biden, men kanskje har Xi allerede delvis gitt opp G20. Kanskje fokuserer han allerede mer på å bygge en annen og mer Kina-vennlig økonomisk arkitektur.

Xi er i oktober vert for sitt eget toppmøte, Belte og vei-toppmøtet i Beijing. Lite har Xi knyttet mer politiske prestisje til enn dette gigantiske infrastrukturprosjektet. I år er prosjektet 10 år gammelt. Det bygger og finansierer havner, jernbaner, flyplasser og fabrikker som skal knytte verden tettere sammen med Kina.

Til dette møtet kommer Putin.