Kinas forsvarsminister: Vin til våre gjester, kanoner mot «invaderende ulver»

– Det er et behov for direkte linje mellom de to landene. Det er naturligvis alvorlig, sier Sveriges forsvarsminister Pål Jonson (Moderaterna).

Jonson møter NRK kort tid etter at Kinas nye forsvarsminister, general Li Shangfu har gitt sin tale på konferansen.

HÅPER PÅ RASKT NATO-MEDLEMSKAP: Sveriges forsvarsminister Pål Jonson sier han fremdeles er håpefull for at Sverige skal bli et fullverdig medlem av Nato innen toppmøtet i Vilnius i juli. Foto: Fang Yongbin / NRK

Li Shangfu sa forholdet mellom Kina og USA har nådd et nytt bunnivå, men at det ikke bør stå i veien for at de to landene søker felles grunn og samarbeid.

– Det er ingen tvil om at en alvorlig konflikt eller konfrontasjon mellom Kina og USA vil være en katastrofe for verden som er umulig å bære, sa Li.

Også Jonson er bekymret for utviklingen.

– Man trenger en direkte dialog for unngå misforståelser og at man blir dratt inn i malstrøm som kan føre til militære trefninger, sier han.

SAMLINGSSTED: Shangri-La-hotellet i Singapore er det årlige samlingsstedet for å diskutere sikkerhetspolitikk i Asia, der det de siste årene har vært meget høy spenning. Foto: CAROLINE CHIA / Reuters

Vin til gjester, kanoner til «ulver»

Li gjentok at Taiwan er kjerneinteresse og de ikke vil nøle med å bruke militærmakt om en gjenforening med fastlandet er truet.

– Vi tar imot våre gjester med vin. Ulver som forsøker å invadere oss tar vi imot med kanoner, sa Li og siterte et gammelt kinesisk ordtak.

Talen var Li Shangfus første opptreden foran et internasjonalt publikum og første gang han tok uforberedte spørsmål fra en sal med også vestlige.

VIN, MEN INGEN KANONER: Middag mellom amerikanske og kinesiske parter i Singapore under Shangri-La Dialogue. Foto: HANDOUT / AFP

Farlige sammenstøt

USA og Canada har kritisert Kinas militære for farlig og uprofesjonelt vis avskåret deres militærfly og krigsskip i hav og luftrom i Sør-Kinahavet.

Senest i går ble et amerikansk krigsskip avskåret av et kinesisk skip mens det seilte gjennom Taiwanstredet.

Li sa enkelte land bruker retten til fri ferdsel og navigasjon til å vise makt og til å provosere Kina.

– Hvorfor skjer disse sammenstøtene alltid nær Kina? Hvis de passet på sine egne farvann og ikke provoserte nær Kina ville ikke disse sammenstøtte skje, sa general Li.

STILLE HAV, MEN UROLIGE SKIP: Den amerikanske jageren USS Chung Hoon. Foto: DEVIN M. LANGER / AFP

USA vil ha dialog til tross for sanksjoner

Li Shangfu er på USAs liste over sanksjonerte personer siden 2018 fordi han var ansvarlig for Kinas kjøp av jagerfly og luftvern fra Russland.

USA har likevel ønsket å få i stand et møte i Singapore. De mener svartelisting ikke hindrer et møte på nøytral grunn.

Kina mener det er upassende.

USAs forsvarsminister Lloyd Austin var skarp i sin kritikk og advarte Kina mot farene ved å ikke ha militær-dialog på toppnivå.

PEKER PÅ KINESISK UVILLIGHET: USAs forsvarsminister Lloyd Austin anklager Kina for å ikke være villig til å ha dialog om operasjonelle risikoer. Foto: Vincent Thian / AP

– For ansvarlige forsvarsledere er rett tid til å snakke når som helst. Den rette tiden til å snakke er alltid. Den rette tiden er nå, sa Lloyd Austin.

På sidelinjen av konferansen i Singapore sier medlemmer av Kinas delegasjon at USA må gjøre mer å dempe det de opplever som en konfronterende linje.

De sier Kina opplever at USA bruker Taiwan for demme opp for Kinas fremvekst.

Å fjerne Li Shangfu fra listen over sanksjonerte personer er kun ett av flere skritt som kan fasilitere en dialog mellom landets militære ledere.

