Kinas forsvarsminister Li Shangfu «forsvunnet»

Ikke siden slutten av august har noen sett Kinas forsvarsminister Li Shangfu. Da holdt han en tale på en sikkerhetskonferanse med afrikanske ledere i Beijing.

Forrige uke skulle han møtt vietnamesiske forsvarstopper, men dukket ikke opp, skriver Reuters.

Dermed går spekulasjonene om hva som har skjedd med Li. Ingen vet, men flere teorier er lansert.

– Kina er ikke et gjennomsiktig samfunn. Det er vanskelig å forholde seg til et land som er så lite transparent og gjennomsiktig, så det blir veldig mye gjetninger, sier kinaekspert Torbjørn Færøvik.

Mistenkes for korrupsjon

Ifølge Reuters er forsvarsministeren under etterforskning for korrupsjon i forbindelse med innkjøp av militært utstyr

Også åtte andre personer fra det kinesiske militærets innkjøpsavdeling skal være under etterforskning. Li ledet avdelingen fra 2017 til 2022.

Kinesiske myndigheter har ikke kommentert opplysningene, skriver The Economist. En talskvinne for utenriksdepartementet sier at hun ikke kjenner til saken.

Qin Gang avla ed som utenriksminister 12. mars i år. Drøyt fire måneder senere var han fjernet fra jobben. Foto: AP

Utenriksministeren forsvant

Saken med Li Shangfu skjer under to måneder etter en lignende sak med utenriksminister Qin Gang.

Han forsvant fra offentligheten i slutten av juni. Det førte til rykter om en skandale knyttet til en påstått elskerinne.

Etter flere uker med spekulasjoner ble det klart at Qin var fjernet fra jobben og erstattet med sin forgjenger.

Siden han mistet jobben er han ikke blitt sett offentlig.

Nye i jobben

I tillegg til Li og Qin er fire toppgeneraler i den kinesiske hæren blitt fjernet i løpet av de to siste månedene.

Ifølge The Economist er alle generalene på så høyt nivå at Kinas president og sterke mann, Xi Jinping. må ha godkjent at de ble fjernet.

Både forsvarsminister Li Shangfu og utenriksminister Qin Gang var nye i jobben da de ble fjernet.

Li ble utnevnt i mars i år, mens Qin fikk et drøyt halvår i jobben. Også en av de fjernede generalene hadde sittet bare noen måneder.

Spørsmål ved dømmekraften

Kinas sterke mann, Xi Jinping, er nå inne i sin tredje femårsperiode som president. Foto: Reuters

The Economist skriver at det at så mange topper må trekke seg, reiser spørsmål om Xi Jingpings dømmekraft eller evne til å sjekke hvem han utnevner til toppjobber.

Kinakjenner Færøvik er enig og sier at Xi i siste instans har vært ansvarlig for å utnevne dem.

– Det er et tegn på svakhet. Det er et tegn på at Xi har gjort en dårlig jobb i henhold til sine egne spesifikasjoner og krav, mener Færøvik.

Tap av ansikt

Forsvinningene på toppen av Kinas maktpyramide kommer på toppen av andre politiske problemer for Xi.

Tidligere i år kom det tall som viste at over 20 prosent av kinesiske ungdommer mellom 16 og 24 år er arbeidsledige.

Siden har landet kunngjort at de ikke lenger vil offentliggjøre tall på ungdomsarbeidsløsheten.

Færøvik sier at det om nå skjer er et tap av ansikt for Xi.

– Det kommer i tillegg til alle de andre ansiktstapene som han har lidd i senere tid i form av sviktende økonomi, stadig mer motbør i utlandet og ikke minst slutten pandemien, sier han.

Ifølge Færøvik har Xi hele tiden prøvd å fremstå som ufeilbarlig.

– I gode tider der økonomien der økonomien går bra, der alle har ris i bollen og alle har arbeid. er den strategien veldig grei. I det øyeblikk ting begynner å svikte og han fremdeles prøver å fremstå som ufeilbarlig, da begynner det hele å ramle sammen. Derfor er han i en veldig utsatt posisjon nå, sier han.

«Og dermed var det ingen»

Færøvik peker på at de mange sakene det høytstående ledere er blitt sparket, og vi har ikke fått vite mer i det hele tatt.

– Alles munner er lukket og dermed skapes det en mystikk og det blir mye gjetninger, sier han.

Rahm Emanuel, som var president Obamas stabssjef og nå er USAs ambassadør til Japan, har sitt eget bilde på det som skjer i Kina.

På X/Twitter sammenligner han den kinesiske regjeringen med Agatha Christies kjente kriminalroman «Og dermed var det ingen».

Den endte som kjent med at hele persongalleriet var døde.