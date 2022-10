Kinas ekspresident forlot partikongress

Han skal ha virket lite villig til å forlate møtet, men etter en kort prat med president Xi og statsministrer Li, ble han ledet ut av en vert som holdt ham i armen.

Foreløpig har det ikke kommet en forklaring på hvorfor han måtte gå før møtet var over.

Det var i forbindelse med partikongressen i Beijing ventet utskiftninger i det øverste nivået i politbyrået.

Fire politikere ble fjernet fra toppledelsen i Kommunistpartiet, inkludert Kinas statsminister Li Keqiang, melder AP.

De tre andre som er fjernet, er Wang Yang, Li Zhanshu og Han Zheng, der de to sistnevnte går av med pensjon, ifølge Reuters.

Til nå har Li vært den nest mektigste politikeren i Kina.

Statsminister Li Keqiang er fjernet fra Kommunistpartiets toppledelse. Bildet er fra 2018. Foto: JASON LEE / Reuters

Ekskludert

NRKs Asiakorrespondent Philip Lote sier det var to spekulasjoner før denne helgen. Den ene var at president Xi ville balansere de ulike maktgruppene i partiet.

– Men det er den andre spekulasjonen som kan se ut til å ha slått ut. Gjennom et nøye planlagt løp gjør Xi rent bord og kan dermed sikre seg nær uinnskrenket makt, sier Lote.

Også guvernør for den kinesiske sentralbanken, Yi Gang, og styreleder i det kinesiske finanstilsynet, Guo Shuqing, ble ekskludert av Kommunistpartiets sentralkomité, skriver nyhetsbyrået.

Kinas president Xi Jinping under partikongressens avslutningsseremoni lørdag. Foto: Andy Wong / AP

Nå skal 205 medlemmer av sentralkomiteen utpekes, der sju medlemmer i politbyrået utgjør kjernen av Kinas kommunistparti.

Det er ikke klart når kunngjøringen om en ny partiledelse kommer, men ifølge AP er det ventet at den blir presentert søndag.

Enstemmig støtte

Under partikongressen ble det vedtatt en resolusjon som støtter at Xi Jinping fortsetter som partileder. Den ble enstemmig vedtatt.

– Alle partimedlemmer er forpliktet til å opprettholde kamerat Xi Jinping sin kjerneposisjon i partiets sentralkomité og i partiet som helhet, heter det i resolusjonen.

Dermed er det nærmest sikkert at han får en tredje femårsperiode ved makten.

Folkets store hall i Beijing. Foto: WANG ZHAO / AFP

Det har vært vanlig at kinesiske ledere kun blir sittende som partileder og president i to femårsperioder.

Dette har president Xi Jinping ønsket å endre slik at han kan bli sittende i enda en periode.

Under partikongressens avslutningsseremoni ble også Kinas motstand mot at Taiwan blir et uavhengig land, en del av vedtektene i Kinas kommunistparti, melder nyhetsbyrået AFP.

– Det er enighet om at det i partiets grunnlov innlemmes uttalelser om besluttsom motstand og forhindring av separatister som ønsker «taiwansk uavhengighet», står det i resolusjonen.