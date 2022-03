Vest i Beijing, ligg den vesle restauranten Kyiv, oppkalla etter den ukrainske hovudstaden. Restauranten skal ha fått eit oppsving på grunn av krigen i Ukraina.

Kinesarar som er kritiske til Russlands offensiv mot nabolandet i vest, kjem hit. Dei legg ut innlegg på sosiale medium med bilete av seg sjølv, over eit måltid på restauranten.

Skvisa inn

Kyiv ligg gøymd inne i ei sidegate, i eitt bustadområde, og er ikkje så lett å få auge på. Den vesle bygningen i tre, er skvisa inn mellom langt høgare hus i betong.

Eg går inn døra og ser trappa som fører ned i kjellaren.

Langs trappa heng det rader med portrett av kvinner og menn, som smiler mot meg. Ifølgje teksten er dei ukrainske songarar.

Restauranten er overraskande stor, og denne dagen er den halvfull til lunsj. Min kollega og eg slår oss ned på eit bord og får straks besøk av ein servitør, med skjorte-ermer og krage brodert i ukrainsk mønster.

Restaurant Kyiv skal ha fått fleire kundar etter at krigen i Ukraina byrja. Foto: Kjersti Strømmen / NRK

Han svarer ivrig på kva som er dei mest populære rettane. Kyiv er den einaste restauranten i Beijing som serverer ukrainsk mat, men nokre av rettane er tyske og russiske.

Sympati

På nabobordet sit ei ung kvinne, saman med sine foreldre. Dei har allereie fått maten sin servert, og eg spør kva dei har bestilt.

Ho anbefaler suppa borsch, brød med smelta ost inni, og ei lita kjøtgryte. Me gjer som dei.

Kvinna har store, milde auge, og er lett å prata med. Ho fortel at dei kjem for maten, men mest for å visa sympati med ukrainarane.

Rogn frå aure er på menyen. Foto: Kjersti Strømmen / NRK

I andre land ville ein kanskje demonstrert, men det lar seg ikkje gjera i Kina.

Trettiåringen fortel at ho er i mot krigen, men at ho ikkje skriv om det på sosiale medium. Det blir så lett oppheta diskusjonar der, og dei sterkaste røystene er pro-russiske.

Dessutan er det ikkje så lett å vita kva som er innafor å seia om situasjonen her no. Ein må vakta seg for ikkje å trå feil.

Temaet Ukraina er spesielt vanskeleg.

Bensin på bålet

Dagen før startskotet gjekk for vinter-OL i Beijing, tok president Xi Jinping og Russlands president Vladimir Putin kvarandre i hendene og sa til verda at deira samarbeid ikkje har nokon grenser.

Rett etter OL såg det ut som om Kina blei tatt på senga av Putins offensiv mot Ukraina, og det er her den vanskelege balansegangen byrja.

Kina insisterer på at alle land sin territoriale integritet må bli respektert, og at det også gjeld Ukraina. Samstundes vil Kina ikkje kalla det russiske åtaket på nabolandet for ein invasjon.

Kina vil heller ikkje bli med på sanksjonar mot Russland og insisterer på sin rett til å ha ein sjølvstendig utanrikspolitikk.

Alle partar må hjelpa Russland og Ukraina til fredssamtalar, og ikkje koka opp under situasjonen heiter det.

Det siste er ein bodskap til NATO med USA i spissen. Avisa Global Times hadde nylig ein teikning av Onkel Sam som heller bensin på bålet medan han spør korfor Kina ikkje gjer meir for å slokke brannen.

Bjølle på tigeren

For mange i Kina er det lett å forstå at Russland har kjent seg truga og provosert av Natos utviding austover.

Difor har ein talsmann frå kinesisk UD sagt at den som har hengt bjølla på tigeren er den rette til å ta den av.

Då eg nyleg spurte pensjonistar i parken om deira perspektiv på situasjonen i Ukraina, kom pekefingrane fram. Dei kjefta på USA, meinte at alt var amerikanarane sin feil, og hevda at Europa berre diltar etter.

Det rådande kinesiske perspektivet på ei løysing er at NATO tar ansvar og ikkje lar Russlands naboar bli medlem. Ukraina må bli nøytralt.

Familien på nabobordet fortel at dei følgjer nøye med på nyheitene om dagen. Faren er spesielt ivrig.

Han seier at Kina ikkje har noko anna val enn å insistera på sin nøytralitet.

På den eine sida er Kina avhengig av opne dører til Vesten, men når landet blir utsett for press er Russland ein viktig støttespelar.

Dottera seier at det mest er folk som snakkar og analyserer på nyheitene. Dei får ikkje så mange bilete av kva som faktisk hender på bakken.

Krigsreporter

Kinesiske statlege medium skal dessutan ha fått ordre frå oven om at dei ikkje skal kritisera Russland.

Folk som bur i Hongkong og Guangdong får inn rapportar frå den einaste kinesiske krigsreporteren som er i Ukraina. Lu Yuguang jobbar for fjernsynsstasjonen Phoenix, og er truleg den einaste utanlandske reporteren som no er saman med dei russiske styrkene.

Den kinesiske krigsreporteren Lu Yuguang får kritikk når han no er saman med russiske styrker i Ukraina. Foto: Twitter

Dette blir tolka som eit teikn på det nære samarbeidet mellom Russland og Kina, men andre meiner at det heller er hans personlege kontaktar som har ført han dit.

Lu har nemleg vore i felt før. Ein russisk spesialsoldat skal ha redda reporteren frå å mista livet i krigen i Tsjetsjenia i 1994. Soldaten døydde som eit resultat av redningsaksjonen og Lu gjorde som han då lova, og gifta seg med enka.

Hans rapportar frå Ukraina er blitt kritiserte av folk som meiner at han spreier falske nyheiter for Russland, men også motsett.

Den kinesiske krigsreporteren Lu Yuguang, som rapporterer for tv-stasjonen Phoenix, er truleg den einaste utanlandske journalisten som er saman med russiske styrker i Ukraina. Foto: SKJERMDUMP: qq.com

Då han intervjua ein person i Mariupol som sa at han var glad fordi russarane endeleg kom, var Lu skeptisk til at mannen kunne vera så glad når han hadde gøymd seg i ein kjellar i lang tid.

Då kom dei kinesiske nettrolla på banen og kritiserte han for å ikkje ta intervjuobjektet på ordet.

Sensurert

Ein annan kinesar, som ikkje er journalist, men som rapporterer om krigen på sosiale medium, er i byen Odessa.

Kina forstod ikkje at landet måtte evakuera sine rundt 6000 borgarar i Ukraina før krigen var i full gang, men har no, endeleg, fått nesten alle ut.

Dataprogrammeraren Wang Jixian har valt å bli igjen i Odessa og rapporterer om krigen. Foto: SKJERMDUMP: YouTube

Dataprogrammeraren Wang Jixian har sjølv valt å bli igjen.

Fram til i går la han ut videoar på kinesiske sosiale medium, der han fortel ei råare historie om krigen, enn hans landsmenn får servert på statlege medium.

Han filmar når flyalarmen går, og fortel korleis folk mobiliserer og tar seg inn igjen. Han viser at det faktisk er krig, men han går også på kafe, og fortel om naboen som våger seg ut med hunden.

Fleire hundre tusen skal ha sett hans innlegg, men no er det slutt. Alle hans kinesiske konti er blitt sperra av kinesisk sensur, og med det all kontakten med familie og vener.

Wang Jixian reagerer på at hans brukar er blitt blokkert på alle sosiale plattformar i Kina. Foto: SKJERMDUMP: YouTube

– Eg er berre ein vanleg borgar, ein programmerar. Eg er ikkje stridande, eg er ikkje ein spion, protesterer Wang.

No legg han sine videoar ut på youtube og klandrar kinesiske styresmakter.

– Er de like redde som Putin om at folk skal få vita for mykje av sanninga, redde for at dei skal vakna, byrja å tenkja sjølv, og ikkje lenger høyra på løgner?

Nostalgi

Innerst i restauranten Kyiv er ein gjeng pensjonistar ferdige med sitt måltid og eg går bort til deira bord.

Dei fortel at dei kjem for maten, er stamgjestar, og har hatt stor glede av dansebanda som var her før. Det er nemleg denne kundegruppa restauranten eigentleg har satsa på.

Restaurant Kyiv blei starta for 22 år sidan av kinesiske entreprenørar som reiste til tidlegare Sovjetunionen på jakt etter gode forretningar. Foto: Kjersti Strømmen / NRK

På 1950 og 1960 talet boltra kinesarane seg nemleg i sovjetisk kultur, og denne nostalgien er høgst levande den dag i dag.

På restauranten Kyiv har ukrainske danseband vore trekkplasteret. Dei har marsjert inn på scenen i militære uniformer, og fått stor applaus for sovjetiske slagarar.

Sovjetiske slagarar har vore trekkplasteret for nostalgiske kinesarar. Foto: SKJERMDUMP: weixin.qq.com

Ein av dei mest populære er songen Katusha der ei kvinne lovar soldaten at kjærleiken til han skal leva medan han kjemper for nasjonen.

No er det ingen på scenen. Dei fleste utlendingane i Kina har for lengst reist heim på grunn av pandemien.

Eg spør kvinna på nabobordet vårt om foreldra hennar kanskje har meir forståing for Russland enn ho har, men då ler ho.

– Nei, Det er ingen i denne familien som har sympati for det Russland driv på med no.

Ho seier eg gjerne må skriva heim om det hos seier, for ho vil at verda skal vita at det finst kinesarar som er opprørt over den russiske offensiven, men ho vil ikkje stå fram med namn og bilete.

Før dei går fortel eg henne at eg nettopp har fått vita av servitøren at restauranten berre er eigd av kinesarar. Det er ingen ukrainarar involvert. Ho blir forbløffa.