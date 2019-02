Kinas ambassade kaller PST-rapport «latterlig»

Kinas ambassade i Oslo reagerer kraftig på trusselvurderingen som PST la frem i dag, der de ber myndighetene om å holde et øye med den kinesiske telegiganten Huawei.

«Kina respekterer alltid Norges suverenitet og nasjonale sikkerhet, og har aldri blandet seg i Norges interne forhold. Det er ingen interessekonflikt mellom Kina og Norge», opplyser den kinesiske ambassaden i en uttalelse til NRK.

Huawei avviser USAs anklager om at selskapet har brutt sanksjonene mot Iran og stjålet forretningshemmeligheter. Foto: Aly Song / Reuters

Arrestasjonen av Meng Wanzhou, finansdirektør i den kinesiske mobilgiganten Huawei, i Canada i desember har utløst en diplomatisk krise mellom USA, Canada og Kina.

USA mener Huawei er skyldig i bedrageri og ulovlig handel med Iran og ønsker henne utlevert, og en rekke land er bekymret for Huaweis rolle i utbyggingen av det nye 5G-nettet.

Justisdepartementet bekreftet i januar at også Norge vurderer tiltak som kan holde Huawei utenfor utbyggingen av neste generasjons mobilnett.

Kinas ambassade i Oslo reagerer kraftig på PSTs trusselvurdering. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Kan bli pålagt å samarbeide med myndighetene

PST-sjef Benedicte Bjørnland viste mandag til at Kina har en etterretningslov som pålegger både private virksomheter og enkeltpersoner å samarbeide med kinesiske myndigheter dersom de blir bedt om det.

– Vi har sagt at man bør være oppmerksom på Huawei som aktør i forbindelse med 5G-nettet som skal bygges ut. Ikke fordi vi tror at det er noe galt med Huawei og menneskene som jobber i Norge, men Huawei som selskap har antagelig ganske tette bånd til kinesiske myndigheter, sier Bjørnland.

Kinas ambassade i Oslo reagerer kraftig på PSTs påstander og skriver til NRK at det ikke finnes noen kinesiske lover eller reguleringer som kan benyttes for å tvinge bedrifter til å bygge såkalte bakdører som kan benyttes til spionasje.

«Ethvert land har rett til å beskytte sin informasjonssikkerhet, men det gir det ingen rett til å hindre eller kvele en bedrifts lovlige og legitime drift», skriver ambassaden videre. De mener kritikken mot Huawei skyldes proteksjonisme innen handel, og påpeker at handelssamarbeidet mellom Kina og Norge er fordelaktig for begge parter.

Demonstranter utenfor rettsbygningen i Vancouver med krav om at Meng Wanzhou, finansdirektør i den kinesiske mobilgiganten Huawei, settes fri. Foto: Jonathan Hayward / AP

I stand til å stjele informasjon

I PSTs trusselvurdering pekes det på land som Norge ikke har et sikkerhetspolitisk samarbeid med, og som driver etterretning mot Norge og norske interesser.

– Det er Russland og Kina. Begge har cyberkapabiliteter som setter dem i stand til å etterrette og stjele informasjon fra Norge i cyberdomenet, sier PST-sjef Benedicte Bjørnland.

Kinas ambassade mener PST opptrer latterlig.

«Det er veldig latterlig av etterretningstjenesten til et land å gjøre en sikkerhetsvurdering og angripe Kina med et rent hypotetisk språk», heter det i uttalelsen til NRK.

«Hvis man skal følge PSTs logikk, kan vi også si at Kina er utsatt for trusler fra Norge fordi Norge «vil» eller «kan ha kapasiteten», skriver de videre.

De mener PST opptrer som nikkedukke for andre parter og understreker at Kina er imot alle former for spionasje og angrep via internett.

«Vi håper at den norske etterretningstjenesten opptrer på en forsiktig, objektiv og ansvarlig måte basert på fakta, for å unngå å bli latterliggjort av det internasjonale samfunnet», heter det i uttalelsen.

Toppsjef Richard Yu i Huawei viser frem en trådløs ruter med 5G modem i Beijing i januar. Foto: Andy Wong / AP

Danmark utviser to Huawei-ansatte

Huawei-saken har gjort myndigheter i flere land ekstra oppmerksomme på selskapet og deres ansatte. I Danmark ble to ansatte i selskapet utvist mandag etter en inspeksjon av arbeidstillatelsene deres.

I alt ble fire personer siktet for brudd på utlendingslovens bestemmelser om opphold og arbeid. To ble utvist, mens siktelsene mot de to andre ble frafalt, opplyser politiet i København mandag.

Mandagens utvisninger er imidlertid ikke relatert til de internasjonale påstandene om at selskapet kan utgjøre en sikkerhetsrisiko, ifølge Københavns-politiet.

I Danmark samarbeider Huawei med mobilselskapet TDC om å rulle ut 5G-mobilnettet.