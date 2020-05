Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Verdens helseorganisasjon venter på en invitasjon om at forskere kan få komme til Wuhan der koronaviruset oppstod. WHO har kommet med flere henvendelser til Kina uten å lykkes.

USA har de siste dagene presset på for å få tillatelse til å sende sine forskere til byen Wuhan. Kina sier nei.

«Svertekampanje og demonisering»

Kinas FN-ambassadør sier at tiden ikke er inne for å tillate utenlandske granskere adgang til Wuhan der viruset oppstod i november i fjor.

– Om vi skal invitere eller på hvilken måte vi skal invitere, vi trenger å enes om innstilling og prioritet først. Vi trenger også en riktig stemning, sier FN-ambassadør Chen Xu ifølge France 24.

Kinas FN-ambassadør Chen Xu mener at stemningen ikke er god nok for å tillate granskere innreise til Wuhan. Foto: Fabrice Coffrini / AFP

FN-ambassadøren mener stemningen har surnet på grunn av det han kaller politisk motiverte anklager mot Kina.

Chen bruker ord som «svertekampanje» og «demonisering» for å beskrive amerikanernes holdningen til Kina.

– Stopp å anklage Kina

På en pressekonferanse i Beijing onsdag, sa talskvinnen i utenriksdepartementet at Kina ikke forsøker å skjule noe for omverdenen.

– Anklagene om at Kina forsøkte å skjule koronaepidemien og bevisst forsinket å varsle omverdenen, er bare tull, sier talskvinne Hua Chunying ifølge nyhetsbyrået Associated Press.

Kinas talskvinne Hua Chunying mener USA bør fokusere på å stanse koronasmitten i eget land og ikke på stadige anklager mot Kina. Foto: Mark Schiefelbein / AP

Talskvinnen i kinesisk UD er spesielt oppgitt over USAs anklager som hun mener er falske.

– Stopp å villede det internasjonale samfunnet. USA bør forsøke å få kontroll på pandemien i eget land så raskt som mulig istedenfor å fortsette med anklager, fortsetter talskvinnen.

«Viruset oppstod i et laboratorium»

Kinas FN-ambassadør og talskvinnen sikter til president Donald Trump og utenriksminister Mike Pompeo som de siste dagene har gjentatt anklagene om at koronaviruset oppstod i et laboratorium i byen Wuhan.

Pompeo har sagt at han har sett bevis for det fra amerikansk etterretning, skriver blant andre France 24.

Talskvinnen i kinesisk UD viser til at den amerikanske utenriksministeren ikke har lagt fram noe bevis for påstandene om at viruset oppstod i et laboratorium, skriver CNN.

– Herr Pompeo kan ikke legge fram noe bevis fordi han ikke har noe bevis. Denne saken bør håndteres av forskere og ikke av politikere som opptrer ut fra innenrikspolitiske behov, sa Hua Chunying.

WHO: – Oppstod i naturen

Verdens helseorganisasjon mener at viruset etter alle solemerker oppstod i naturen.

Beredskapsdirektøren i WHO, Michael Ryan, mener viruset oppstod i naturen. WHO karakteriserer Trump og Pompeos utspill om at korona oppstod i et laboratorium som spekulativt. Foto: - / AFP

WHO viser til forskere som mener at viruset har hoppet fra et dyr til et menneske. Mye tyder på at dette skjedde på et utendørs marked i byen Wuhan der det ble solgt eksotiske levende dyr og kjøtt.

FN-organisasjonen WHO har flere ganger kommet med henvendelser til kinesiske myndigheter om å få adgang til dette markedet og andre aktuelle steder i Wuhan.

– Vi har tilbudt vår assistanse om å starte gransking, noe vi gjør i alle land i samme situasjon, sier Michael Ryan som er beredskapsdirektør i WHO.

Ryan mener USAs utspill er «spekulativt», skriver France 24.

– Vi har ikke mottatt data eller bevis fra amerikanske myndigheter om det påståtte forløpet til viruset – så fra vårt perspektiv er dette spekulativt, sier beredskapssjefen i Verdens helseorganisasjon.