3000 delegater fra hele Kina og 2000 rådgivere skal ta del i det som er landets viktigste politiske møter. De er alle blitt testet for Covid-19 før de får adgang.

Folkekongressen oppsummerer året som gikk og gir en pekepinn på hvilke mål Kina setter seg for året som kommer.

I år er økonomiske utfordringer, og spesielt arbeidsløshet, en svært viktig utfordring.

Det er historisk, og et klart signal på at Covid-19 har skapt en krise, at Folkekongressen denne gangen ikke tallfester målet for økonomisk vekst.

SLITER: Zhang Jincan eier en av mange bedrifter som sliter økonomisk i Kina. Foto: Kjersti Strømmen/NRK

Småbedrifter går konkurs

– Her er barområdet. Det er vanligvis fullt av folk som kommer for å ta seg en drink og glede seg over konserter. Men på grunn av koronaviruset, har gjestene ikke fått komme, sier Zhang Jincan, eier av Dusk Dawn Club i Beijing til NRK.

Zhang har hatt gjesteartister fra hele verden, også fra Norge, men nå har koronakrisen tatt knekken på konsertlokalet hans.

EN SISTE: Beijing åpner gradvis opp, men det er for seint for Dusk Dawn Club – ​​​​​​​ Kan jeg få en siste øl, spør Fan Xin, som er trofast kunde. Foto: Kjersti Strømmen/NRK

– Det er vanskelig for meg å akseptere situasjonen, for konsertlokalet har vært som et barn for meg de siste seks årene. Jeg har mye følelser knyttet til i dette stedet, sier Zhang.

Han investerte med sikte på mange års drift, men må gi seg med tap.

– Dersom jeg ikke stengte nå ville jeg fortsatt å tape penger, helt til jeg hadde gått tom. Man trenger penger for å overleve, det er ikke realistisk å leve uten, sier han.

– Det er slutten for oss

Kulturnæringen i Kina står ikke alene i dette uføret. Mange småbedrifter har bukket under i løpet av den fire måneder lange koronakrisen i landet.

NORDMENN: Også norske artister har stått på scenen på Dusk Dawn Club i Beijing. Her viser eieren oss video av Nypan Trio. Foto: Kjersti Strømmen / NRK

Dette preger også bybildet i Beijing, der mange butikklokaler står tomme, og der hengelåsen på døra er det eneste som møter kundene.

Zhang håper han kan starte på nytt etter hvert, men for nå er det farvel.

– I slutten av måneden må alt av utstyr flyttes ut. Det vil ikke lenger være noen Dusk Dawn Club her. Det er slutten for oss, sier han.

STENGER: Zhang Jincan stenger konsertlokalet han har drevet i mange år. Foto: Kjersti Strømmen/NRK

Underrapportering av tall

Det finnes ingen offisielle tall som gir et klart bilde av arbeidsmarkedet i Kina. Men flere økonomer er enige om at tallet på arbeidsledige er underrapportert, skriver South China Post.

Årsaken til dette er at flere grupper ikke blir tilstrekkelig medregnet i tallene. Blant dem er 149 millioner selvstendig næringsdrivende og 174 millioner migranter, som jevnlig reiser fra landsbyer til store byer for å finne arbeid.

Frykter uro

Regjeringen satser på å skape ni millioner nye arbeidsplasser, mens målet for fjoråret var elleve millioner.

Det er svært viktig for Kommunistpartiets ledelse at den finner løsninger på de økonomiske utfordringene og problemet med stigende arbeidsløshet, også fordi uro og ustabilitet vil svekke regimets legitimitet.

Budskapet fra myndighetene har vært: «Regn eller solskinn, vi vil finne motet til å fortsette videre.»

Økonomien gikk tilbake med 6.8 prosent i første kvartal, sammenlignet med i fjor.