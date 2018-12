Kina: Ansatte med iPhone blir straffet

Fredag er det to uker siden finansdirektøren i Huawei ble pågrepet i Vancouver i Canada.

Kinesere støtter Meng Wanzhou med blant annet å boikotte amerikanske Apple. Hun er finansdirektør i Huawei, som er et av verdens største mobiltelefonselskaper. Foto: Stringer / Reuters

Arrestasjonen av Meng Wanzhou har ført til voldsomme reaksjoner blant politikere, næringslivsledere og blant kinesere flest.

Straff og boikott av USA og Canada

Flere teknologiselskaper reagerer med å straffe ansatte som bruker amerikanske iPhone, skriver CNN og Associated Press.

Et av selskapene er Shenzen Menpad Technology Group. I tillegg til å straffe ansatte som bruker amerikanske produkter, blir de som kjøper telefon fra Huawei subsidiert med 15 prosent av kjøpesummen.

Flere firmaer i Kina vil straffe ansatte som bruker amerikanske mobiltelefoner og vil subsidiere ansatte som kjøper telefoner fra kinesiske Huawei. Foto: Jason Lee / Reuters

Selskapet Chengdu RYD Information Technology gjør nøyaktig det samme. De har også sluttet å kjøpe amerikanske datamaskiner og kjøretøy, ifølge AP.

Tidligere i dag ble det kjent at dunjakkeprodusenten Canada Goose blir boikottet i Kina.

Huawei- direktøren ble arrestert i Vancouver basert på en arrestordre fra USA. Amerikanske myndigheter anklager henne for bedrageri og brudd på sanksjonene mot Iran.

Kinesere i Vancouver markerer støtte til Huawei-sjefen utenfor rettslokalet i byen. Foto: Darryl Dyck / AP

Blir ekskludert fra handelsforening

Boikottlinjen mot USA og Canada i kinesiske selskaper blir støttet av et handelskammer som organiserer en rekke selskaper i Kinas finanshovedstad Shanghai, skriver CNN.

Selskaper som fortsetter å kjøpe produkter fra amerikanske Apple, blir ekskludert som medlem i handelskammeret.

– USA forsøker å stanse Kinas raske utvikling. Jeg mener vi kinesere må stå sammen og støtte våre nasjonale produkter, sier Nanchong Chamber of Commerce i Shanghai i en uttalelse.

To kanadiere arrestert

I kjølvannet av Canadas pågripelse av Huaweis finansdirektør Meng Wanzhou, er to kanadiere arrestert i Kina.

Den tidligere diplomaten Michael Kovrig fra Canada er arrestert i Kina etter at direktøren i Huawei ble pågrepet i Canada. Foto: Julie David De Lossy / AFP

Myndighetene der bekrefter at de har pågrepet to kanadiere, og sier at de to er mistenkt for å ha drevet med «aktivitet som kan skade Kinas nasjonale sikkerhet».

Den tidligere diplomaten Michael Kovrig og forretningsmannen Michael Spavor ble satt i varetekt mandag denne uken, ifølge talsmann Lu Kang fra det kinesiske utenriksdepartementet.

Løslatt mot kausjon

Meng ble tirsdag løslatt mot kausjon, mens hun venter på å bli utlevert til nabolandet.

Hun ble løslatt mot at hun følger flere restriksjoner, skriver NTB. Hun måtte levere inn passet sitt, hun blir overvåket døgnet rundt og går med en GPS-sender på seg.

Onsdag sa Lu at Meng er uskyldig, og at Canada må løslate henne.

USAs president Donald Trump sa i et intervju med nyhetsbyrået Reuters tirsdag at han var åpen for å gripe inn i saken dersom det var nødvendig.

Canadas utenriksminister Chrystia Freeland svarer med å advare USA mot å blande seg inn politisk i etterforskningen av Huawei-direktøren.