Det er varslet snøstorm. Skolene stenger. Gatene er ganske tomme, gråhvite og golde.

Beijing er gått litt i hi.

Skolene er stengt. Disse ungene klager ikke på en fridag i snøen. Foto: Fang Yongbin / NRK

Håndverkerne i leiligheten over der jeg bor er blant de som er kommet på jobb i dag. En jevn dur av boring transporteres gjennom betongen.

Til å være så jevn, er lyden av boring den minst meditative i hele verden. Det er en lyd som aldri gir deg fred. Det er det samme på kontoret. Også der bores det.

Alt gammelt kan fjernes med pressluftbor

En konstant boring. Det er som Kina ikke klare å slutte å skynde seg – eller stresse – på vei mot modernisering, etter noe nyere og bedre.

Det gamle kan fjernes med pressluftbor, og det nye blir fort gammelt. Retro er kult frem til nyoppdagelsen av fortiden oppleves som utgått på dato. Det tidløse har egentlig en dårlig sak i vår tids Kina.

Alt kan digitaliseres. Også det som er retro.

På sekunder kan du skrolle deg igjennom tiår etter tiår. Du kan trykke kjøp og få levert i løpet av få timer klær, replika-gjenstander fra epoker og moter som aldri fantes i ett lukket Kina på 50-, 60- og 70-tallet.

Retro kan også være nye innpakninger av Mao-slagord, fotografier og plakater fra kulturrevolusjonen, og designplagg med snitt fra den tiden alle gikk i nesten like klær.

Vi fra Vesten synes ofte det er gøy å dykke inn i denne verden som vi aldri var del av. I alt dette er diskusjonen om hva som er greit og ikke greit ganske fraværende.

Tilværelsens uutholdelige følsomhet

Å balansere hva som er følsomt og ikke følsomt er likevel en av de store øvelsene som utlending i Kina.

Det aller meste oppleves nemlig som følsomt. Å ikke ville si noe for ikke å si noe feil er en vanlig ryggmargsrefleks hos alle vi oppsøker, så snart de skjønner vi er journalister. Økonomi, skole og helse.

Nær historie, enten det er tiden under Mao eller tiden under pandemien, eller tiden akkurat nå med en usikker økonomi og høy ledighet blant unge. Taiwan. Forhold til naboland.

Alt er følsomt.

Er det så noe vi kan prate om? Altså åpent om. I Kina. Spørsmålet litt viktig for meg fordi jeg er på vei til en tidlig nyttårsmottagelse i regi av State Council Information Office. En del av kommunistpartiets og regjeringens politiske maskineri som på kinesisk ennå kalles propagandadepartementet.

Opp med mobilkameraene! State Council ruller i gang sin nyttårsmarkering for journalister. Foto: Philip Lote / NRK

Det handler mest om å vise at vi er der. Sørge for at de som har invitert ikke taper ansikt og at vi – altså NRK – blir invitert på så mye som mulig i deres regi av viktige politiske begivenheter i året som kommer.

Snøprat

Snøen har lavet ned i uvanlig store mengder de siste dagene. Vi kan alltids prate om været. Men kan vi – med det store klimatoppmøtet i Dubai, COP 28 nettopp avsluttet – snakke om klima? Klimaspørsmålet har den ekstra-kvaliteten at det er et tema hvor Kina og Vesten er ganske enig, akkurat nå.

Parkvesenet er mobilisert for å gjøre parken fremkommelig. Foto: Fang Yongbin / NRK

Klima bygger bro mellom Kina og Vesten og er sånn sett faktisk noe mer enn vår tids største globale utfordring.

Men hva med vanlige folk? Føler de at de kan snakke om klima?

Li Jun leker med datteren Xinran og sønnen Xinyue i Ritan parken i Beijing.

Ni hao! Hei, jeg vil bare vite hva dere tenker om all denne snøen?

– Dette er litt voldsomt til Beijing å være. Det er lenge siden vi har hatt noe sånt, men da vi var små var det ofte snø som gikk langt opp på leggene, sier småbarnspappaen, og holder hånden rett under det ene kneet.

Li Jun og barna gjør ferdig to snømenn. De bor rett ved Ritan-parken i Beijing Foto: Fang Yongbin / NRK

Varhet

I parken føler du raskt at folk har noe av den samme opplevelsen som folk hjemme. At været ikke er helt det samme som før. Uten at de kan putte det inn i noe statistikk er de litt ekstra vare for dager med uvanlig vær.

– Det er flere ekstreme skifter. Det er varmere når det er varmt og kaldere når det kalt. Det er dager med mye regn og flom.

Li Jun tenker ganske sikkert på den store flommen som rammet Beijing og omegnen i sommer.

Fan Guoqing, 62, tar pull ups på et treningsapparat i parken, litt u-kinesisk ubeskjedent enig at er i god form. Foto: Fang Yongbin / NRK

Fan Guoqing er pensjonist kommer til parken hver dag uansett vær, og snakker gjerne om det siste.

– I nordøst Kina der jeg vokste opp er det ikke like kaldt lenger. Da jeg var liten var det ikke uvanlig med mellom 30 til 40 minus, men den første snøen ble aldri liggende. I år kom det mye snø tidlig og den ble.

– Uvanlig. Andre tider av året er det mer jordskred enn før, sier pensjonisten.

Både Li Jun og Fan Guoqing er litt redde for klimaendringer.

– Men det ligger frem i tid sier Li Jun.

– Jeg tenker at forurensing fra industri kan være årsaken, men jeg tenker og at industrien har gitt den velstanden vi har i dag, sier han mens han fester gulerotnesen på snømannen han har laget med barna.

– Folk er klar over det, men klimaendringer er ikke noe de snakker veldig mye om, sier en ung mann, Wen Ming, som jobber for det offentlig og er i gang på ett av treningsapparatene ved siden av.

– Klima er ikke det personlige problemet folk tenker de må løse i morgen, i sin hverdag, sier Wen Ming (28). Foto: Fang Yongbin / NRK

Alle snakker ganske fritt og bruker fullt navn uten å kvie seg.

Tid for propaganda

Noen timer senere er jeg på plass i det Nasjonale Museet på den Himmelske Fredsplass. Lastet med meninger fra folket er jeg klar til å småprate om klima på nyttårsmottagelsen. I tilfelle noen skulle spørre om inntrykk fra året som er gått.

En pakistansk journalist filmer under talen til propagandaminister Li Sholei. Foto: Philip Lote / NRK

Propagandaminister Li Sholei entrer en scene og holder en tale om Kinas fremskritt og vellykkede begivenheter delt med utenlandske journalister, før han går ned for å håndhilse på et knippe utvalgte journalister. I år er de amerikanske. New York Times, CNN forteller de som klarer å presse seg frem for å se.

Gitt kaldfronten mellom USA og Kina det siste året er også dette klimapolitikk.

Uventet i virvaret

I det ikke så folkelige virvaret står jeg uventet rett ved regjeringens talskvinne for Taiwan spørsmål, Zhu Fenglian. Kvinnen som håndterer Kinas offentlige kommunikasjon om den selvstyrte og demokratiske øya. Øya kommunistpartiet forbeholder seg retten til å gjenforene med Kina med militær makt og USA har sagt de vil forsvare.

Jeg er legger både klima og følsomhet til side. Hilser og spør i det jeg håper er en munter tone.

– Har du en favoritt i valget på Taiwan?

Hun smiler og ler litt overrasket. Kina anerkjenner jo ikke Taiwans selvstyre, og hun vet at jeg vet akkurat det.

– Jeg håper noen som kan bidra til en fredelig løsning vinner, sier Zhu Fenglian.

Hva skjedde? En liten innrømmelse av det faktisk er et valg på Taiwan på nyåret, den 13. januar?

Jeg får til og med et bilde sammen med talskvinnen.

Snapshot og en litt kornete politiske suvenir. Foto: NRK

Fornøyd med kvelden lurer jeg på om jeg utelukkende er en politisk nørd eller om jeg der og da gjorde et ørlite skup, og at det av og til er riktigere å være litt frekk er enn å være forsiktig med alt som er følsomt.