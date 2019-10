Politiet i Yongshan-fylket i Yunnan-provinsen nordøst i Kina, pågrep mannen denne uken. 63-åringen er dømt for menneskehandel med kvinner og barn, men rømte fra fengsel i 2002, ifølge BBC.

De siste årene har mannen bodd i en om lag to kvadratmeter stor fjellhule. Mannen skal ha levd så lenge uten kontakt med andre mennesker, at det var vanskelig for ham å kommunisere, ifølge politiet i Yongshan.

På sin WeChat-konto opplyser politiet i Yongshan at de fikk tips om hvor mannen befant seg i begynnelsen av september.

Her ble 63-åringen funnet av politiets drone. Foto: Politiet i Yongshan / WeChat

Oppdaget av drone

Opplysningene førte dem til et fjellområde i nærheten av mannens hjemby. Innledende søk etter mannen førte imidlertid ikke frem. Han ble først funnet da politiet brukte en drone til å saumfare området.

Dronene oppdaget først en blå stålplate i en bratt fjellskråning, i tillegg matrester og annet søppel. Ved nærmere undersøkelser ble det klart at den blå stålplaten dekket inngangen til en liten hule.

Etter at politimenn ble sendt inn til fots, ble 63-åringen funnet i fjellhulen, der han har bodd alene i årevis.

Hentet vann fra elv

Bilder lagt ut av politiet i sosiale medier viser at den gråhårede og tilsynelatende utmagrede 63-åringen ble pågrepet av minst tre politibetjenter. Han innrømmet umiddelbart å ha stukket av fra soningen, skriver New Zealand Herald.

Statlige medier i Kina skriver at rømlingen hadde brukt plastflasker til å hente mat fra en elv i nærheten. I tillegg lagde han bål av tømmer fra nærområdet.

63-åringen fortsetter nå å sone fengselsstraffen, skriver BBC. Det er uklart hvor mange år som gjenstår.

63-åringen levde av vann fra en elv i nærheten, og mat fra naturen, ifølge politiet. Foto: Politiet i Yongshan / WeChat

Omftattende problem

Human Rights Watch har tidligere slått alarm om hvordan ettbarnspolitikken har ført til en mangel på kvinner i Kina.

Dette, i tillegg til en aldrende befolkning, har ført til omfattende handel av kvinner og barn fra en rekke asiatiske land, som Myanmar.

Human Rights Watch hevder menneskehandelen i all hovedsak blir ignorert av kinesiske myndigheter.

Ettbarnspolitikken i Kina ble innført i 1980 for å forhindre at landet ble kvelt av sin egen befolkningsøkning. I 2015, etter flere år med uformell oppmykning, ble det kunngjort at ettbarnspolitikken offisielt var avsluttet. Kinesiske par får nå lov til å ha to barn.