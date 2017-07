Kina viser militære muskler

Hangarskipet Liaoning seilte fredag inn mot Hongkong. Det er første gang den kinesiske marinen sender fartøyet hit. Kineserne håper på omfattende internasjonal medieomtale og vil vise at også de har militære kapasiteter og er rustet for større marineoperasjoner.

Liaoning er den kinesiske marinens eneste hangarskip Foto: Kin Cheung / AP

Det er også et klart signal til USA om at Kina har kontroll og er dominerende i havområdene utenfor sin egen kyst. Hele denne regionen har de siste månedene opplevd økt militær spenning.

Både konflikten om kontroll over deler av Sør-Kinahavet og den spente situasjon på Korea-halvøya gjør at Kina ser det som nødvendig å trappe opp sitt militære nærvær i disse havområdene.

En større folkemengde hadde samlet seg i havområdet for å se fartøyet under ankomsten til Hongkong.

– Liaonings besøk til Hongkong vil gi kinesiske myndigheter en mulighet til å vise frem sin militære styrke. Det er en smart strategi og vil gi dem mye publisitet og oppmerksomhet, tror Sean Moran, en turist fra USA.

Jagerfly om bord på Liaoning ved ankomst til Hongkong Foto: ANTHONY WALLACE / AFP

Selger inngangsbilletter

Både turister, og andre som ønsker det, skal få komme ombord for å se på fartøyet. De vil også gis et innblikk i andre kapasiteter som er ombord, som helikoptre og jagerfly. 2000 inngangsbilletter er lagt ut for salg.

Det kinesiske hangarskipet var tidligere russisk og tilhører Admiral Kuznetsov-klassen. Fartøyet ble kjøpt av kineserne i 2012 og har vært gjennom gjentatte moderniseringer.

Amerikanske bombefly over omstrid havområde

Et amerikansk bombefly av typen B-1B Foto: HANDOUT / Reuters

Også USA viser økt tilstedeværelse i det omstridte Sør-Kinahavet. Torsdag tok to bombefly av typen B-1B av fra øya Guam og gikk inn over det omstridte havområdet. Flygningen ble gjort som en del av en større nattøvelse sammen med det japanske luftforsvaret.