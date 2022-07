Kina tviholder på full smittekontroll: – Det er mye usikkerhet

– Vi vil heller la økonomien lide litt i en stund, enn å risikere folks livssikkerhet og fysiske helse, særlig barn og eldre, sa president Xi Jinping under et besøk til Wuhan på torsdag.

Bare en dag senere ble to smittetilfeller registrert i byen, skriver Bloomberg.

– Landet vårt har en stor befolkning. Strategier som «flokkimmunitet» ville ført til utenkelige konsekvenser, sa Xi ifølge nyhetsbyrået Xinhua.

I Wuhans naboprovins, Anhui, pågår et større utbrudd. Fredag ble det registrert 107 smittetilfeller.

Med det har flere byer blitt stengt ned, bare et par måneder etter de store nedstengingene i Shanghai og Beijing.

GJENÅPNING: Folk danser i en nattklubb i Shanghai for første gang på flere måneder, etter den store nedstengingen i april og mai. Foto: HECTOR RETAMAL / AFP

– Mye usikkerhet

På torsdag åpnet restauranter, barer og nattklubber i storbyen Shanghai for første gang på over tre måneder.

Fra slutten av mars til slutten av mai var store deler av byen stengt ned. Myndighetene ville få bukt med det største utbruddet i Kina siden begynnelsen av pandemien.

Den kontinuerlige overgangen fra gjenåpning til nedstenging er slitsom, innrømmer «Carter».

Carter har bedt om å bli omtalt med et annet navn av frykt for forfølgelse fra kinesiske myndigheter.

UTSIKT: Slik så det ut utenfor Carters vindu under nedstengingen i Shanghai. Foto: Privat

– Myndighetene forteller oss ingenting, så det er mye usikkerhet, sier den unge Shanghai-beboeren til NRK.

RUTINE: Testkøen utenfor Carters hjem i Shanghai under nedstengingen. Foto: Privat

En hard hverdag

Carter tilbrakte store deler av våren låst inne på hybelen. Han er svært kritisk til regjeringens harde linje.

– Det er klart, det er ikke så gøy med nedstenging. Heldigvis kunne jeg jobbe hjemmefra, men den ene romkameraten min hadde ikke den muligheten. Etter en stund begynte han å gå fra vettet, forteller han.

DYRT: En haug med grønnsaker som kostet rundt 2500 kroner under nedstengingen i Shanghai. Foto: Privat

I tillegg forteller han om en daglig rutine som gikk ut på å våkne grytidlig for å bestille mat på forskjellige mobilapper:

– Hver dag var vi usikre på om vi ville fått bestilt nok mat. Vi konkurrerte med alle de andre, flere millioner med folk som også prøvde å få bestilt. Vi bare trykket og trykket på skjermen for å være raskest. Det var generelt veldig vanskelig å få tak i ting, som for eksempel medisiner.

– Kina opplever selv at de har håndtert pandemien svært vel

Vestlige land ser for det meste ut til å ha gjort seg ferdige med pandemien.

Samtidig er altså hundretusenvis av mennesker igjen underlagt strenge portforbud, massetesting og smittesporing i Kina.

Men hvorfor tviholder Kina på denne null-covid-strategien?

– Kina har generelt et ekstremt strengt smittevern­system. Delvis på grunn av at de har hatt dårlige erfaringer før, men også fordi Kina er et veldig stort land med stor grad av mobilitet. Folk flytter seg stadig på kryss og tvers av landet, forklarer Kina-ekspert Hans Jørgen Gåsemyr.

Hans Jørgen Gåsemyr er seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, og er ekspert på kinesisk politikk og samfunn. Foto: Christopher Olssøn / Christopher Olssøn

– Så hvis smitte sprer seg, kan det ha et veldig stort skadeomfang, påpeker forskeren.

En annen del av forklaringen er knyttet til prestisje. Fra et kinesisk perspektiv, har håndteringen av pandemien vært en suksess:

– Kina opplever selv at de har håndtert pandemien svært vel de siste to og et halvt årene. Mens andre deler av verden har vært stengt i lange perioder, har Kina kunnet holde samfunnet veldig åpent, sier Gåsemyr.

– Det ligger en del prestisje i å vise dette frem, understreker han.