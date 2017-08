Kina trapper opp grensekonflikt med India

– Ingen land bør undervurdere de kinesiske styrkenes besluttsomhet og viljestyrke til å forsvare landets suverenitet, skrev det kinesiske forsvarsdepartementets talsmann Ren Guoqiang på departementets hjemmeside torsdag.

Det kinesiske utenriksdepartementet viste dagen før frem bilder av det de sa var bilder av indiske tropper og kjøretøyer på kinesisk side av grensen.

Fredag viste så kinesisk TV bilder fra en artilleriøvelse der soldatene skjøt med skarp ammunisjon. Øvelsen fant sted et sted i den kinesiske provinsen Tibet, uten at det ble gitt mer presis informasjon, skriver AFP.

Samtidig skrev det offisielle kinesiske nyhetsbyrået Xinhua at «Kina har gjort det klart at det ikke er rom for forhandlinger og at den eneste løsningen er betingelsesløs og umiddelbar tilbaketrekning av indiske tropper fra området».

Dermed er den to måneder lange konflikten mellom Kina og India om et landområde i Himalaya trappet ytterligere opp i løpet av de siste dagene.

En kinesisk (t.v.) og en indisk (t.h.) soldat ved grenseovergangen Nathu La i 2008. Foto: DIPTENDU DUTTA / AFP

Strategisk viktig område

Stridens kjerne er Doklam-platået, et lite høyfjellsplatå på grensen mellom Kina, Bhutan og India. Se kart nederst i saken.

Både Kina og Bhutan gjør krav på området. India er alliert med Bhutan og støtter landets krav.

Kinas president Xi Jinping (t.v.) og Indias statsminister Narendra Modi (her sammen under G20-møtet i Kina i fjor) har begge spilt på nasjonalisme og vil derfor kunne miste ansikt på hjemmebane om de ikke viser svakhet i konflikten i Himalaya. Foto: Damir Sagolj / Reuters

Doklam-platået er strategisk viktig for både Kina og India, ettersom det gir kontroll fra høyden og ligger i nærheten av det såkalte Chicken Neck, det smale landområdet som binder Nordøst-India sammen resten av landet.

Det bor drøyt 45 millioner mennesker i Nordøst-India og myndighetene frykter at Kina i tilfelle en krig kan kutte forbindelse mellom regionen og resten av landet.

Sendte inn soldater

Grensekonflikten mellom de to stormaktene startet for alvor i juni i år.

India sendte da militære styrker til Doklam-platået i Himalaya for å stanse kinesiske arbeidere som var i gang med å bygge en vei der.

Kina ba India om å trekke seg tilbake, og advarte dem om at de ellers ville svare med å sette inn flere folk.

Det er en fastlåst konflikt. Verken Kinas president Xi Jinping eller Indias statsminister Narendra Modi kan gi seg uten at det blir sett på som et nederlag i hjemlandet, mener ekspert i kinesisk-indiske relasjoner, Huang Jing ved Det nasjonale universitetet i Singapore.

– Situasjonen er svært farlig. Kina har lite handlingsrom dersom de indiske styrkene blir værende – Xi blir nødt til å vise at han gjør som han har sagt, sier Huang.