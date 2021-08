Fra nå av skal barn og unge under 18 år i Kina kun få spille mellom klokka 20 og 21 lokal tid på fredag og i helgene, samt helligdager.

Dette ifølge regler publisert av den kinesiske regjeringen på mandag.

Unge kinesere får dermed ikke lov til å spille i mer enn tre timer i uken.

Dataspillselskaper vil ikke få lov til å tilby onlinespill til barn og unge utenom disse tidene. Myndighetene varsler også at de vil skjerpe kontrollen med selskapene, slik at de ikke bryter reglene.

Tidligere har unge kinesere hatt tilgang til nettbaserte spill i tre timer på helligdager og halvannen time på hverdager. Disse reglene ble innført i 2019, ifølge Reuters.

En kvinne bruker et VR-headset på en spillehall i Shanghai i 2019. Allerede i 2016 var det mer enn 3000 slike spillehaller i Kina. Foto: Matthew Knight / AFP

Sammenlignes med opium

De kinesiske myndighetene begrunner de nye reglene med at de er en måte å bevare barns fysiske og mentale helse.

Kina har lenge vært bekymret for spillavhengighet blant barn og unge. Spillkonsoller som Playstation og Xbox var forbudt fra 2000 til 2014. Det førte til at det utviklet seg et omfattende svart marked for videospill.

Den kinesiske statseide avisen Economic Information Daily skrev forrige uke at spillavhengighet blant barn er «utbredt», og sammenliknet nettbaserte spill med opium.

Avisen kritiserte også videospill for sin negative effekt på synet.

– 110 millioner barn spiller videospill i Kina, og vi venter at de nye begrensningene vil føre til en nedgang i mengden tid og penger de bruker på spill, sier Daniel Ahmad, senioranalytiker ved markedsanalyse-selskapet Niko Partners til CNBC.

Fans jubler på et åpningen av verdensmesterskapet i dataspillet Dota 2 i Shanghai i 2019. Foto: Str / AFP

En gigant innen e-sport

Selv om Kina er skeptisk til spillindustrien, satser landet samtidig stort på å bli en gigant innen e-sport, altså konkurranseorientert gaming.

Forbudet mot spillkonsoller førte blant annet til at nettbaserte PC-spill ble svært populære. En del av disse spillene, som League of Legends, Counter Strike og Dota er blant de mest prestisjefylte innen e-sport.

Kina deler også ut flere milliarder dollar i subsidier for å styrke e-sportsindustrien i landet. I januar i år startet byggingen av en enorm e-sportsarena i Shanghai, med en prislapp på 900 millioner dollar. Flere skoler rundt om i landet tilbyr også undervisning i e-sport.