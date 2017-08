Kina stopper importen av nordkoreanske varer

Avgjørelsen om å stoppe all import av jern, jernmalm, kull og sjømat kom i dag etter flere dager med en stadig eskalerende munnhuggeri mellom Nord-Koreas diktator Kim Jong-un og USAs Donald Trump.

Trump har gitt Kina skylden

Tidligere i august bestemte et enstemmig sikkerhetsråd, der Kina er medlem, seg for å stramme til sanksjonene mot det lukkende landet etter deres rakettoppskytinger i sommer.

Det var da snakk om sanksjoner som ville påføre myndighetene i Pyongyang tapte inntekter i størrelsesorden 1 milliard dollar i året, og det er dette Kina nå spesifiserer.

– Kina vil implementere den nye resolusjonen fullt og helt, sa Kinas utenriksminister Wang Yi få dager etter avstemningen i FNs sikkerhetsråd.

Donald Trump har lenge ment at det er Kinas president Xi Jinping sin unnfallenhet overfor sine naboer i sør som er hovedproblemet til den brennhete debatten rundt Nord-Koreas atomprogram. Han har blant annet pekt på at handelen mellom de to har økt med 40 prosent.

– Ønsker ikke kollaps

Ifølge kinesiske myndigheter så handlet landet for 2,6 milliarder dollar med Nord-Korea i løpet av de seks første månedene i år. For til tross for at Kina har redusert sin kull-import med rundt 75 prosent så langt i år, eksporter Kina store mengder klær og mat til det lukkede landet.

– Kina er ikke villige til å presse regimet så hardt som vi mener er nødvendig fordi de ikke ønsker at landet kollapser, sier den tidligere amerikanske diplomaten Joseph DeThomas til Politico.

Myndighetene i Kina anser trolig sannsynlighetene for en flyktningkrise og økonomisk ustabilitet i grenseområdene som større enn at Nord-Korea klarer å utvikle atomvåpen, men myndighetene i Beijing kan legge press på Kim Jong-un.

– Kina er allestedsnærværende i Nordkoreansk økonomi. Det er på mange måter både nøkkelen og låsen for denne konflikten, sier DeThomas.

Det nye importforbudet vil trå i kraft 5. september, ifølge nyhetsbyrået AP