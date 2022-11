Kina stenger ned deler av by etter protester ved Iphone-fabrikk

Innbyggere i bykjernen får ikke forlate området med mindre de legger fram en negativ koronatest og tillatelse fra myndighetene.

De blir også oppfordret til å ikke gå ut med mindre det er strengt nødvendig, ifølge lokale myndigheter.

Restriksjonene vil vare fem dager fra midnatt fredag og omfatter mer enn 6 millioner mennesker, rundt halvparten av byens befolkning.

Innbyggerne i åtte distrikter må også ta PCR-test daglig i perioden. Ordren kom dagen etter at det brøt ut voldelige protester ved byens enorme fabrikkompleks

Demonstranter i sammenstøt med sikkerhetspersonell i hvitt utenfor Iphone-fabrikken i den kinesiske byen Zhengzhou. Foto: AP

Protester

Flere fabrikkarbeidere ved Foxconns Iphone-fabrikk kom i sammenstøt med politiet etter store protester onsdag.

Videoer viser hundrevis av arbeidere som marsjerer. Noen blir konfrontert av folk i beskyttelsesdrakter og opprørspoliti.

Et annet klipp fra en direkteoverført video viser flere titall arbeidere som konfronterer politibetjenter og en politibil mens de roper «Forsvar våre rettigheter! Forsvar våre rettigheter!».

På grunn av økende smitte av korona ved fabrikken ble arbeiderne satt under strenge restriksjoner, noe som førte til at flere tusen ansatte ikke møtte på jobb. De som var på jobb ble stengt inne på fabrikken i syv dager.

I tillegg skal selskapet ha endret lønnsvilkårene til de ansatte, som har skapt stor misnøye.

Torsdag beklaget Foxconn og sier at det hele skyldes en teknisk feil, melder nyhetsbyrået AFP.

Selskapet Apple har varslet forsinkelse av flere Iphone-modeller på grunn av redusert produksjon ved Foxconn, som har over 200.000 ansatte, og er en stor leverandør til Apple.

En vakt i beskyttelsesdrakt passer på en inngang til et nabolag i Beijing. Det ble registrert en toppnotering av nye koronatilfeller i landet onsdag Foto: Andy Wong / AP

Ny smittetopp

Kinas daglige korona-tilfeller har nådd en ny smittetopp siden begynnelsen av pandemien. Ifølge de offisielle tallene fra landets helsemyndigheter ble det onsdag registrert 31.454 nye smittetilfeller.

Smittetallene er relativt lave, tatt i betraktning at landet har 1,4 milliarder innbyggere, men under det svært strenge smittevernregimet fører også små utbrudd til at hele byer blir stengt ned, mens smittekontakter settes i strenge karantener.

Den forrige toppnoteringen var på 29.930 tilfeller på ett døgn og kom i midten av april. Den gang var Shanghai, landets mest folkerike by, helt stengt ned, og byens 25 millioner innbyggere slet med å kjøpe mat og få tilgang til helsehjelp