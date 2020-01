Kina stenger enda en by etter virusutbrudd

Torsdag lokal tid stanset all offentlig kommunikasjon i Wuhan, en by med 11 millioner innbyggere. Byen er satt i karantene fordi det er trolig at utbruddet av et nytt og ukjent lungevirus stammer herfra. Hittil er 17 mennesker døde og rundt 600 smittet, melder kinesiske myndigheter.

En kvinne forteller til nyhetsbyrået AFP at hun forsøkte å kjøre sin egen bil ut av byen, men ble møtt av vakter som stengte påkjøringen til motorveien.

Spesialstyrker patruljerer stasjonene i byen.

En mann i beskyttelsesdrakt foran det stengte markedet i Wuhan der man mener viruset kom fra. Foto: Darley Shen / Reuters

Stenger by nummer to

Nå blir Huanggang, 75 kilometer øst for Wuhan også sperret. Fra midnatt torsdag lokal tid vil byens sju millioner innbyggere ikke få reise ut eller inn av byen, melder lokale myndigheter. Også som i Wuhan blir offentlige tilstelninger avlyst.

Representanten til Verdens helseorganisasjon i Kina, Gauden Galea, sier til nyhetsbyrået AP at han er usikker på hvilken effekt slike tiltak har.

– Det er aldri blitt gjort som et forebyggende helsetiltak. Det er for tidlig å si om det vil ha en effekt, sier han.

Viruset fører til symptomer som feber og pusteproblemer. Det finnes ingen legemidler eller vaksine mot det.

Milde symptomer

WHO har fastslått at viruset smitter mellom mennesker, men vet foreløpig ikke akkurat hvor smittsomt det er. Direktøren for Instituttet for global helse ved universitetet i Genève, sier at det kan se ut som de fleste som blir syke får relativt milde symptomer.

– Paradoksalt nok gir det grunn til bekymring, sier han til nyhetsbyrået AFP.

Han forklarer at siden folk ikke blir så dårlige, kan det føre til at flere legger ut på en reise som igjen gjør at de rekker å smitte flere før det blir oppdaget at de selv er smittet.

Kineserne feirer nyttår i disse dager og mange millioner er på reise for å besøke familie og venner i høytiden. Viruset kan spre seg når de reisende pakker seg sammen i stappfulle busser, tog og fly.

Fremdeles mye man ikke vet

Overlegen Preben Aavitsland hos Folkehelseinstituttet sier at vi hvert eneste år har pasienter som dør av smittsomme sykdommer som tuberkulose og lungebetennelse. Men her er det snakk om et nytt virus man ikke vet nok om, sier han til NRK.

– Hvor alvorlig sykdom gir det? Er det én av tusen smittede som dør, eller én av ti tusen smittede som dør? Det vet vi ikke og det må vi finne ut av. Hvor smittsomt er det? Smitter det som en influensa eller en forkjølelse, eller skal det mer til? sier han.

Han forklarer at summen av de to ukjente egenskapene vil bestemme hvor alvorlig situasjonen er.

– Man er opptatt av dette fordi man ikke har den kunnskapen ennå, den må man skaffe for å kunne vurdere hvor ille dette blir, sier Aavitsland.

I går diskuterte WHO om sykdomsutbruddet skal få status som en nødssituasjon for den globale folkehelsen, en såkalt PHEIC. Deres representanter møtes igjen i dag for å diskutere situasjonen videre.