Fredag skal Qin Gang møte både sin norske kollega Anniken Huitfeldt og statsminister Jonas Gahr Støre.

Dette er første gongen Qin, som fekk jobben på slutten av fjoråret, er på besøk til Noreg som del av ein rundtur i Europa. Tidlegare denne veka var han i Tyskland og Frankrike.

Etter samtalane på morgonen fredag held Huitfeldt ein samla pressekonferanse klokka 13.45.

Norsk UD seier desse blir viktige tema på agendaen:

Samarbeidet mellom Kina og Noreg

Globale spørsmål som klima og miljø

Menneskerettar

Aktuelle internasjonale spørsmål om krigen i Ukraina

– Det er viktig å ha regelmessig dialog med Kina, som ein av dei viktigaste aktørane innan internasjonal politikk og global økonomi, sa utanriksminister Anniken Huitfeldt då planane først blei erklærte.

– Dette besøket er eit godt høve til å diskutere spørsmål av felles interesse og fremje bodskapar som er viktige for Noreg.

Foto: Javad Parsa / NTB

Vil at Noreg skal ta opp brotsverk mot uigurane

Den norske regjeringa har fått press frå fleire kantar om å ta opp menneskerettsbrot i Kina, og særleg undertrykkinga av uigurar i Xinjiang-provinsen.

Dei kinesiske styresmaktene er skulda for å ha sett ein million uigurar og andre muslimske minoritetar i ein fangeleir i regionen.

Venstreleiar Guri Melby meiner Noreg bør ta eit tydelegare standpunkt i forhold til Kina. Foto: Pål Hansen / NRK

I fjor publiserte FN sin høgkommisær for menneskerettar (OHCH) ein rapport som konkluderte at Kina med dette kan ha utført brotsverk mot menneskeheita.

Venstre-leiar Guri Melby er kritisk til at møtet fredag skjer same veke som at regjeringa avviste eit forslag i Stortinget om å vurdere om denne behandlinga utgjer eit folkemord.

– Eg oppfordrar statsministeren og utanriksministeren på det sterkaste å ta opp både Kina si masseovervaking og brotsverk mot uigurane, seier Melby til NRK.

Beijing seier leirane er nødvendige i kampen mot ekstremisme, og har skildra FN-rapporten som ein vestleg svertekampanje.

Kina si brutale behandling av uigurar har ført til sterke reaksjonar verda over. Biletet viser ei uigurkvinne som blir ført vekk av politiet under ein protest i Istanbul, Tyrkia. Foto: DILARA SENKAYA / Reuters Kina si brutale behandling av uigurar har ført til sterke reaksjonar verda over. Biletet viser ei uigurkvinne som blir ført vekk av politiet under ein protest i Istanbul, Tyrkia. Foto: DILARA SENKAYA / Reuters

Andre tema som Venstre vil ha fokus på, er ei oppheving av tryggingslova kinesiske styresmakter har innført i Hongkong, og vern om fridomen og demokratiet i Taiwan.

– Eg ser ikkje heilt kva Noreg har å tene på å vere eitt av dei mest vennlegsinna vestlege landa mot Kina. Det er trass alt grunn til å tru at Kina ønsker å auke splittinga i Europa, seier Melby vidare.

– Eg synest det er viktigare at vi tek eit tydeleg standpunkt på linje med USA og EU-kommisjonen om at Kina ikkje må truge Taiwan sitt demokrati.

USA og EU med forskjellige strategiar

Medan USA i aukande grad kuttar band med den kinesiske økonomien, snakkar EU om å gjere det mindre risikabelt å drive økonomisk samarbeid og handel med Kina.

Allereie denne veka skal EU diskutere moglege sanksjonar mot åtte kinesiske bedrifter.

Desse meiner dei kan ha levert teknologi og utstyr til Russland som kan bli brukte som våpen i krigen i Ukraina.

Tyskland utarbeider for tida ein ny strategi overfor Kina. Denne vil truleg snu den tyske økonomien vekk, mot investeringar i USA, Europa og andre land i Asia. Foto: POOL / Reuters Tyskland utarbeider for tida ein ny strategi overfor Kina. Denne vil truleg snu den tyske økonomien vekk, mot investeringar i USA, Europa og andre land i Asia. Foto: POOL / Reuters

Kina si økonomiske investering i Europa er også lågare enn den har vore på ti år, meldte Financial Times tidlegare denne veka.

Til no har Noreg stilt seg nærare Europeisk politikk når det gjeld samhandling med Kina. Både EU og Noreg har skrinlagt arbeidet med kvar sin handelsavtale med stormakta.

Dette arbeidet meiner Frp-leiar Sylvi Listhaug at Noreg må legge ifrå seg for godt.

– Sjølvsagt kjem vil til å handle vidare med Kina, både julepynt og leiker og vi skal selje laks, seier ho til NRK.

Noreg bør skrote arbeidet med ein ny handelsavtale med Kina, meiner Listhaug. Foto: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

– Men vi må no ha lært at det å gjere seg avhengig av denne typar regime på viktige varer, smittevernutstyr, medisinar, viktige råvarer til industriproduksjon, det kan potensielt vere skummelt og farleg.

Listhaug ber derfor regjeringa om å «tidleg vakne», og vere meir kritisk til kva slags samarbeid ein går inn i saman med Kina.

– Vi ser at Kina kan kome til å bli ei langt større utfordring for den vestlege demokratiske verda på sikt enn det Russland er, sjølv om vi verkeleg har fått kjenne på kroppen kva det vil seie å vere avhengige av dei når det gjeld energi.

– Eg meiner det er viktig at Europa, USA, heile den vestlege verda blir einige om ein strategi for korleis ein skal handtere Kina. Eg trur det på lang sikt vil vere viktig, spesielt dersom vi no får ein situasjon knytt til Taiwan som kan setje heile verda på prøve.

– Veldig krevjande

– Å ta omsyn til Kina og å navigere forholdet med dei er veldig krevjande, seier Hans Jørgen Gåsemyr, som er seniorforskar ved Norsk utanrikspolitisk institutt (Nupi).

Gåsemyr forskar spesielt på kinesisk politikk, men også norsk økonomisk og kunnskapsrelatert samarbeid med Kina. Foto: Christopher Olssøn

– Anten det gjeld miljø, fattigdom, helseproblem, eller vilkår for økonomisk samhandel så er Kina der som ein kjempestor og viktig premissleverandør.

Samtidig finst det fleire saker som pregar korleis Noreg tek stilling til Kina som stormakt.

Blant desse er krigen i Ukraina, som blir rekna som «usedvanleg viktig» for Noreg og Europa, seier Gåsemyr.

Russland sin invasjonskrig skapar store utfordringar for Kina sin utanrikspolitikk. Kina jobbar hardt for at Europa ikkje skal distansere seg frå dei i same grad som USA no gjer.

Samtidig har mange europeiske land uttrykt sterk misnøye med at Beijing ikkje har fordømt invasjonen, og at Xi ikkje utøver eit sterkare press på Putin.

Gåsemyr meiner Ukraina-krigen, og kvar Kina stiller seg i forholdet til den, er svært viktig for forholdet deira med Noreg og Europa. Foto: Natacha Pisarenko / AP Gåsemyr meiner Ukraina-krigen, og kvar Kina stiller seg i forholdet til den, er svært viktig for forholdet deira med Noreg og Europa. Foto: Natacha Pisarenko / AP

Gåsemyr trur at Huitfeldt kjem til å vere tydeleg om Noreg sin posisjon når det gjeld slike prinsippsaker, men framleis vise ei «vilje til og eit ønske om å samarbeide».

– Det er vanskeleg, altså, å vere politikar og handtere det for ei regjering. Då er det mykje enklare å vere opposisjon, eller utanfor regjeringa, og ha sterke prinsippsaker ein kan markere.

– Vi kjem ikkje vekk ifrå at vi er eit lite land med store interesser, som har alt å tape på at verda sluttar å samhandle.