Kina setter kursen for Mars

Raketten med romsonden Tianwen-1 ble skutt opp fra Wenchang-basen sør i Kina, og oppskytingen var ifølge kinesiske myndigheter vellykket.

Årets sommer er høysesong for å skyte ut sonder til den røde planeten ettersom Jorda og Mars er nærmest hverandre i sine baner.

Lander i februar

Tianwen-1-sonden ventes å nå Mars i februar neste år, etter å ha tilbakelagt 55 millioner kilometer gjennom verdensrommet.

En modell av roveren som Kina håper å lande på Mars i februar neste år. Torsdag ble raketten med romsonden Tianwen-1 skutt opp fra Hainan sør i Kina. Foto: Ng Han Guan / Ng Han Guan

Sonden inneholder både en orbiter som skal gå i bane rundt Mars, og en rover som skal utforske overflaten på planeten. Eksperter tviler imidlertid på om kineserne vil oppdage noe som ikke alt er funnet.

– Ettersom det er Kinas første forsøk, forventer jeg ikke at de finner noe av betydning som USA ikke alt har oppdaget, sier astronomen Jonathan McDowell ved Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics.

Satser stort

Jonathan McDowell sammenligner Kinas Tianwen-1 med den amerikanske romsonden Viking som ble skutt opp i 1975.

– De kan sammenlignes både når det gjelder omfang og ambisjon, sier han.

En modell av den kinesiske romkapselen som skal lande på Mars i februar neste år. Foto: Ng Han Guan / Ng Han Guan

Kina har satset milliarder på romforskning og romprogram de siste årene for å avslutte USAs dominans.

– Dette vil endre en situasjon der USA har dominert i et halvt århundre, sier den uavhengige analytikeren Chen Lan som er tilknyttet GoTaikonauts.com.

Første arabiske romfartøy

Et romfartøy fra De forente arabiske emirater ble sendt til mars fra Japan på mandag.

Illustrasjon: Det arabiske romfartøyet «Amal» som skal til Mars. Foto: Alexander McNabb / AP / NTB Scanpix

Fartøyet Amal (håp) skal bruke syv måneder på ferden til den røde planeten. Amal skal etter planen gå i bane rundt planeten i minst to år og studere den øvre atmosfæren og klimaendringer på overflaten.

Dette er den første romreisen i den arabiske verden til en annen planet. Oppskytinga med den japanske raketten H-IIA skulle ha funnet sted den 15. juli, men var utsatt i fem dager på grunn av dårlig vær på jorda.

USA sender opp sitt femte

Nasa skal etter planen sende roveren «Perseverance» til Mars den 30. juli, som blir den femte.

Modeller av roveren «Perseverance» og helikopteret «Ingenuity» som skal bli sendt til Mars den 30. juli. Foto: NASA/JPL-Caltech

USA har siden slutten av 1990-tallet landet fire rovere på overflaten av Mars. Men den neste vil være langt større og mer avansert enn de foregående, og er på størrelse med en stor bil. Den skal etter planen samle stein- og jordprøver som amerikanerne håper å hente tilbake til Jorda i 2031.

Nasa skal også for første gang sende et mini helikopter til Mars. Helikopteret «Ingenuity» vil være den første fartøyet som skal forsøke å fly på et annet planet. En kombinasjon av kunstig intelligens og kommandoer fra Jorden skal sørge for at helikopteret flyr.