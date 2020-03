Kina sender korona-hjelp til Italia

Et kinesisk charterfly dro fra Shanghai til den italienske hovedstaden Roma torsdag, lastet med 31 tonn medisinsk utstyr for å bidra i kampen mot koronaviruset covid-19.

Om bord var også ni medisinske eksperter som har vært med på å bekjempe koronaviruset på hjemmebane, og som skal hjelpe italienerne med sin kompetanse, skriver China Daily.

Videokonferanser

I løpet av et døgn ble det også, i samarbeid med kinesisk Røde Kors, samlet inn flere enn 230 esker med medisinsk utstyr fra Ruijin-sykehuset i Shanghai.

I eskene skal det være nok respiratorer, hjertestartere, og skjermer til covid-19 pasienter på 30 intensivavdelinger. Disse er levert med engelsk bruksanvisning og italienske adaptere.

Kina kommer Italia til unnsetning, mens Europa har nok med seg selv.

Italias ambassadør skriver på nettavisen Politico at landet trenger hjelp fra andre EU-land, men at det kun er Kina som har reagert bilateralt.

Flere land får nå hjelp fra kineserne.

Frivillige med medisinsk ekspertise er reist til Iran og Irak, mens Spania har fått 1,8 millioner ansiktsmasker fra Kina, skriver Reuters.

Kineserne har gitt én million ansikstsmasker til hardt rammede Sør-Korea. Iran har fått 250.000 slike, samt prøvetakingsutstyr. Japan har mottatt 5000 beskyttelsesdrakter, prøvetakingsutstyr og ansiktsmasker, og diverse utstyr er sendt til Pakistan, melder Xinhua.

Kinesisk UD, røde kors og nasjonale helsemyndigheter bidrar dessuten ved å ha videokonferanser med helseeksperter i Aserbajdsjan, Hviterussland, Georgia, Moldova, Armenia, og Turkmenistan, samt i ti land i Stillehavsregionen.

Reddende engel

I samtale med FNs generalsekretær António Guterres, sa president Xi Jinping at det er urovekkende at viruset sprer seg til så mange land, skriver Xinhua.

Han oppfordret til internasjonalt samarbeid og sa at Kina er rede til å dele sin erfaring med andre og samarbeide om forskning.

Kina har flere gode grunner til å bidra til kampen mot viruset i andre land.

Kina opplever en nedgang i egne smittetilfeller, men er fremdeles på vakt, ikke minst mot at viruset importeres via tilreisende fra andre land.

Landet har vært nedstengt siden 23. januar. Når det nå forsøker å stable seg på beina igjen, er Kinas økonomi avhengig av at resten av verden også kommer seg ut av koronagrepet, og blir åpent for handel.

Det er også gunstig for Kina å være en reddende engel, fordi landet ledelse ønsker mindre oppmerksomhet rundt de første ukene, der problemet ble fortiet, og viruset spredte seg raskt.

The Guardian skriver at Kina i slutten av februar hadde 114.325 koronasmittede, og at spredningen kunne vært drastisk redusert dersom grepene ble tatt tidligere.

Avisen hevder at smittetilfellene kunne ha vært 66 prosent færre om tiltakene ble iverksatt en uke før, og hele 95 prosent færre dersom myndighetene hadde vist handlekraft tre uker tidligere.

Kinesisk nedgang

Samtidig ville tallet kunne ha vært 67 ganger høyere dersom tiltakene hadde kommet seinere enn de gjorde.

I provinsen Hubei har det denne uken vært null nye smittetilfeller, bortsett fra dem som fremdeles dukker opp i byen Wuhan, der utbruddet startet. I Wuhan er det nå færre enn ti nye smittede hver dag.

Da viruset herjet som verst i Kina var det stor mangel på helsepersonell, sykehussenger og utstyr, men nå har kineserne det de trenger av beskyttelsesdrakter, respiratorer, viktige medisiner og utstyr til prøvetaking, ifølge China Daily.

Landet fortsetter likevel å importere teknisk utstyr, som ECMO-maskiner, som brukes til å tilføre oksygen til pasienter med alvorlig nedsatt lunge- eller hjertefunksjoner.