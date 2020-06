Kina sender kampsport-soldater til den indiske grensen

Kina og India har vært uenig og har barket sammen med jevne mellomrom på grunn av det omstridte grenseområdet i Ladakhregionen. (Se kart nederst i artikkelen) Men sammenstøtet den 15. juni var det dødeligste på 50 år, skriver nyhetsbyrået AFP.

Den offisielle statlige avisen China National Defense News skriver at fem nye divisjoner hadde meldt seg til tjeneste i den tibetanske hovedstaden Lhasa den samme dagen. Blant medlemmene var det fjellklatrere og medlemmer i en kampsportklubb, skriver avisen.

Den kinesiske øverstkommanderende i Tibet, Wang Haijiang, sa at medlemmene fra kampsportklubben ville styrke organisasjonen, men sier ikke direkte at de skal ha noe med vaktholdet av den omstridte grensen å gjøre.

Et indisk helikopter flyr i Ladakhregionen. Foto: Tauseef Mustafa / AFP

Slåss med bare nevene

Den 15. juni ble minst 20 indiske soldater drept i slåsskamp med kineserne i Galwandalen, 1300 kilometer unna. Det er ikke kjent hvor mange kinesere som døde.

– De slo oss med metallstenger som var surret med piggtråd. Vi slåss med bare nevene, sa en indisk offiser etterpå til BBC.

Ingen skudd ble løsnet. Soldatene fra de to landene slåss i 4500 meter høyde med steiner og stokker. De skal ha kastet motstandere ned bratte stup. Flere av de døde skal ha frosset i hjel etter å ha falt ut i kalde elver.

De to landene har en avtale fra 1996 om at det ikke skal brukes våpen eller eksplosiver i denne konflikten.

Kranglet om grensen siden 1962

Kina og India har vært uenige om hvor grensen går siden en krig mellom de to landene i 1962. I det siste har India hevdet at kineserne var i ferd med å bygge brakker i et område de mener er indisk.

To satellittbilder: ett fra 22. mai, 2020 og ett tatt en måned senere viser byggeaktivitet ved Galwanelven. Foto: AP

Den kinesiske talsmannen Zhao Lijian hevder at det var indiske soldater som brøt avtalen og krysset grensen mot Kina.

– De provoserte og angrep vårt personell, sa han.

Kina har også reagert på at inderne har bygget en ny vei tett på den omstridte grensen.

De to landene har en slags grense de kaller LAC, «Line of actual control» som de i utgangspunktet er enige om at ingen fra nabolandet skal krysse.