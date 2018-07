Først innførte USA 25 prosent toll på kinesiske importvarer, og så svarte Kina med å innføre toll på amerikanske varer til en tilsvarende verdi.

Nå trappes handelskrigen ytterligere opp, fordi USA innfører toll på ytterligere 6000 kinesiske importvarer.

– Den ekstra straffetollen vil skade både USA selv, Kina og andre land i verden. Derfor er Kina nødt til å komme med mottiltak, skriver det kinesiske handelsdepartementet i en uttalelse.

– Nødvendig å heve tollen

USA mener det er nødvendig å øke tollen fordi forhandlingene med Kina ikke har ført noen vei.

– I stedet for å imøtekomme våre bekymringer, har Kina innledet en hevnaksjon mot amerikanske varer. Det kan ikke rettferdiggjøres, sier talsperson Robert Lighthizer for US Trade Representatives (USTR).

Den nye tollen vil bli innført om to måneder. USA stopper ikke der, for ifølge Lighthizer er målet å heve den totale tollen på import fra Kina til 40 prosent.

– Kinesiske myndigheter protesterer mot USAs ytterligere økning i toll mot kinesiske varer. Denne typen oppførsel er irrasjonell og upopulær, står det i uttalelsen fra det kinesiske handelsdepartementet.

Kina har levert inn en formell klage til Verdens handelsorganisasjon (WTO) som følge av straffetollen på import av en rekke kinesiske varer. Blant varene på den foreløpige listen er ulike matvarer, kjemikalier, tobakk og elektronikk.

Kinesiske biler er blant produktene som rammes av straffetollen på import av varer fra Kina til USA. Foto: Carlos Barria / Reuters

Ryster børsene i Asia

USAs varslede toll på 10 prosent for kinesiske importvarer har fått det asiatiske aksjemarkedet til synke raskt.

Allerede få timer etter at Det hvite hus annonserte tollen, har meldingen fått konsekvenser på aksjemarkedet, skriver Reuters.

En handelskrig mellom verdens to største økonomier har fått konsekvenser for aksjemarkedet. De viktigste aksjene i Asia og Stillehavsområdet falt onsdag morgen, etter at USA meldte at de vil innføre ytterlige toll på import av kinesiske varer. Foto: Koji Sasahara / AP

MSCI-indeksen, som dekker mange av de viktigste aksjene i Asia og stillehavsområdet, har falt med 0,4 prosent onsdag morgen. I tillegg har den japanske aksjeindeksen Nikkei falt med 1,2 prosent. Også sørkoreanske Kospi har sunket.

I tillegg til å påvirke aksjemarkeder verden rundt, ventes det at opptrappingen i handelskrigen mellom USA og Kina vil gi ringvirkninger globalt, med høyere kostnader for næringslivet og dyrere produkter for forbrukerne.