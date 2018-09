I innslaget som ble sendt fredag, harselerer satireprogrammet blant annet med hendelsen der tre kinesiske turister ble avvist fra et vandrerhjem i Stockholm i begynnelsen av september.

Den kinesiske familien hadde kommet en dag for tidlig til vandrerhjemmet, men fikk beskjed om at de ikke kunne bo der. Da de spurte om å bo i lobbyen, fikk de avslag på nytt, og nektet å forlate plassen.

Anmeldte saken til politiet

En video som ble publisert på nettet, viser hvordan politiet bærer familien ut, mens familien gråter og roper at det er syke mennesker der og spør hvem som kan hjelpe dem. Dagen etter anmeldte sønnen saken til politiet.

KASTET UT: Her blir den kinesiske familien kastet ut fra vandrerhjemmet etter at de nektet å forlate det selv, (Skjermdump: SVT)

To uker senere slo den svenske påtalemyndigheten fast at politiet ikke hadde gjort noe galt og at det ikke var grunnlag for å etterforske saken videre. Videoen er nå sett rundt 130 millioner ganger på Youtube og har vekket sterke reaksjoner.

Ambassaden protesterer

Det svenske satireprogrammet lagde dermed en fiktiv informasjonsfilm for kinesere som skal hjelpe kinesere med å unngå problemer hvis de besøker Sverige.

– Hele hotellepisoden var bare en eneste stor kulturkollisjon, så «Svenska nyheter» vil hjelpe til med å gjenopprette gode relasjoner til Kina. Men i Kina ser de ikke på SVT, Facebook, Instagram og Youtube, det er blokkert. Det sier programleder Jesper Rönndahl i introduksjonen til innslaget. Han sier det er grunnen til at de har laget en kanal på Kinas største nettsted for videoklipp, «YouKu»

I filmen får kinesere råd om å ikke gjøre sitt fornødne utenfor historiske bygninger og at dersom de ser noen lufte hunden, så er det ikke fordi de nettopp har vært og kjøpt lunsj.

KINA REAGERER: Dette er noe av det den kinesiske ambassaden reagerer på. (Skjermdump: SVT)

Lørdag formiddag tok en tjenestemann ved ambassaden kontakt med Thomas Hall, som er programsjef i SVTs underholdningsavdeling, skriver SVT selv på sine hjemmesider. Tjenestemannen ville protestere mot innholdet i programmet.

– Han var sint og lei seg for at SVT sendte noe han oppfattet som rasistisk. Han krevde en unnskyldning og at programmet ble fjernet, sier Hall til SVT. Han forklarte den kinesiske tjenestemannen at det ikke var mulig å be om unnskyldning, fordi kringkasteren mener det ikke er gjort noe galt.

Krever språkkunnskaper

I en uttalelse på hjemmesiden til den kinesiske ambassaden beskrives filmen som en vulgær forulemping og et ondsinnet angrep på Kina og det kinesiske folket. De skriver videre at SVT og programlederen sprer rasisme og fremmedfiendtlighet.

Hall hevder på sin side at det er det motsatte som er hensikten.

– Jeg synes det helt tydelig er humor, forutsatt at man kan svensk. Jeg forstår samtidig at det er mulig å misforstå hvis man ikke kan svensk, sier han til SVT.

Den kinesiske ambassaden skriver videre at de forbeholder seg retten til å gå til videre skritt.

SVT mener det er lettere å forstå sammenhengen og bakgrunnen for videoen ved å se delen av programmet videoen var med i, og som begynner 21 minutter ut i innslaget:

Svenska nyheter - Fre 21 sep 22.00 | SVT Play