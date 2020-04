Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

De lokale myndighetene har revidert tallet på døde og påviste smittede.

Antallet døde øker med 1.290, og det samlede tallet er nå 3.869. Tallet på smittede øker med 325, til 50.333 påviste smittetilfeller.

Det betyr at byen hvor viruset oppstod og spredte seg fra, har 2/3 av Kinas rapporterte smittetilfeller. Tallet på antallet påviste smittede for hele Kina er nå 82.367, ifølge nyhetsbyrået AP.

Har ettergått dødsstatistikken

Forklaringen fra myndighetene på at de oppjusterer dødstallet med nær 50 prosent, er feilrapporteringer og etterrapporteringer fra sykehus og andre medisinske institusjoner.

Dette skyldes blant annet kaoset som hersket på de overfylte sykehusene i starten av utbruddet, hvor pasientene strømmet inn og hvor sykehusledelse og leger ikke maktet å rapportere inn tallene i det rette systemene, heter det i en uttalelse.

I tillegg døde en rekke personer hjemme i starten av utbruddet. Dødsårsaken har dermed blitt fastslått i etterkant.

Det skal også ha vært problemer med å samordne statistikken fra private sykehus og andre medisinske institusjoner.

Byens arbeidsgruppe for forebygging og kontroll av sykdom har derfor ettergått tallmaterialet og oppjustert antallet på døde og påviste smittede, heter det i uttalelsen.

– Hvert eneste tapte liv under epidemien er ikke bare en sorg for familien, men også for byen. Vi sender våre dypeste kondolanser til de etterlatte familiene, til venner og sykehuspersonalet som har ofret sine liv, skriver arbeidsgruppen.

Fastholdt at tallene var korrekte

Internasjonalt er det fra flere hold stilt spørsmål om de innrapporterte tallene fra Wuhan og Kina kan stemme, hvis man sammenligner med andre land som er blitt hardt rammet av virusutbruddet.

Frem til i dag har de sentrale myndighetene fastholdt at statistikken over antallet døde som følge av covid-19 og antallet bekreftede smittetilfeller har vært korrekt.

