Kina om fallende romstasjon: – Usannsynlig at folk eller eiendom blir skadet

Den kinesiske romstasjonen Tiangong 1 på 8,5 tonn vil i løpet av de neste dagene styrte mot jorda, men ingen vet hvor den vil krasje.

Kinesiske myndigheter forsøker nå, rett før stasjonen stuper inn mot jorda, å berolige dem som er mest bekymret.

De sier det er usannsynlig at romstasjonen vil forårsake noen skade på mennesker eller eiendom på bakken, og hevder at den i stedet vil by på et spektakulært syn når den brenner opp i atmosfæren – noe tilsvarende en meteorsverm.

– Slike fallende fartøyer krasjer ikke på jordkloden så voldsomt som i science fiction-filmer, men blir som en storartet meteorsverm og beveger seg over den vakre stjernehimmelen mens de nærmer seg jorden, skriver Kinas bemannede rombyrå på sin Wechat-konto, ifølge AFP.

Dette radarbildet tatt av tyske Fraunhofer Institute FHR viser hvordan romstasjonen ser ut på vei ned mot jorden. Foto: AP

Mistet kontrollen

Tiangong 1 ble sendt i bane rundt jorda i 2011 og er en prototyp på det Kina håper skal bli en permanent romstasjon.

Kina medga i september 2016 at de hadde mistet kontroll over den drøyt 10 meter lange og 8,5 tonn tunge romstasjonen og at den trolig ville treffe jorda mot slutten av 2017.

Det viste seg å være feil, men nå nærmer den endelige datoen seg.

Kinas nasjonale romadministrasjon sa tidligere denne uken at Tiangong 1 vil bryte atmosfæren igjen en gang mellom lørdag og mandag.

en kinesiske romstasjonen «Tiangong 1» ble skutt opp i 2011. Foto: Ap

Den europeiske romfartsorganisasjon opererer med et litt mindre tidsvindu og anslår at romstasjonen blir å finne i atmosfæren igjen mellom midt på dagen lørdag og søndag ettermiddag britisk tid.

Koordinerer med FN

Hvor den kinesiske romstasjonen krasjer, tør imidlertid ingen å spå, men ekspertene håper og tror at mesteparten vil brenne opp i atmosfæren, og at delene som eventuelt blir igjen ikke treffer bebyggede områder.

Kinas utenriksdepartement sa fredag at de kommer til å øke koordineringsinnsatsen med FN-kontoret for romfartssaker (UNOOSA) når romstasjonen nærmer seg atmosfæren.

– Jeg vil presisere at vi ser på dette som en veldig viktig sak og vi har håndtert den ansvarlig og i henhold til de relevante lovene og forskriftene, sa departementets talsmann Lu Kang til journalister fredag, ifølge AFP.

– Fra hva jeg har hørt så er det svært små muligheter for at store vrakrester faller på bakken.