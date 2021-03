Det som skulle være to minutter med åpningsreplikker fra hver av partene, endte med en times hissig ordutveksling – foran åpne kameraer.

En synlig irritert amerikansk utenriksminister holdt igjen representanter for verdenspressen for at de skulle få med seg hans svar på en 15 minutter lang og uventet kinesisk tordentale, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Talen måtte oversettes før amerikanerne kunne svare.

Første møtet under Biden

Toppmøtet mellom USA og Kina finner sted i Anchorage i Alaska.

Det er det første møtet mellom den nye amerikanske utenriksministeren Antony Blinken og hans kinesiske kollega Wang Yi. I tillegg deltar USAs nye nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan og det kinesiske kommunistpartiets ansvarlige for utenrikssaker, Yang Jiechi.

Alle som hadde forventet en ny start mellom Kina og USA, etter fire år med Donald Trump og hans turbulente forhold til omverdenen, må trolig vente litt til.

USAs president Joe Biden har gjort det klart at han kommer til å legge tungt press på Kina, spesielt når det gjelder brudd på menneskerettigheter og press overfor andre land.

Har Kina et oppriktig ønske om et bedre forhold, slik det kinesiske lederskapet har uttrykt, må de endre sin oppførsel er budskapet.

Kina på sin side viste under møteåpningen at de ikke har intensjoner om å bøye av.

Utenriksminister Antony Blinken har gjort det klart at Kina ikke kommer til å bli tatt på med silkehansker av USA. Foto: Frederic J. Brown / AP

Mener Kina truer verdensordenen

Antony Blinken innledet med å liste opp saker hvor amerikanerne mener Kina har en «urovekkende opptreden»: Hongkong, Taiwan, nettangrep mot USA, kinesisk økonomisk tvang mot våre allierte og situasjonen i den kinesiske provinsen Xinjiang, der Kina ifølge USA begår folkemord mot den muslimske folkegruppen uigurene.

– Hver og en av disse handlingene truer den regelbaserte ordenen som er grunnlaget for global stabilitet, sa Blinken.

Biden-regjeringen har de siste dagene økt trykket mot kinesiske teknologiske selskaper som opererer i USA, blant annet ved å trekke tilbake lisenser. Bakgrunnen er frykten for at selskapene utgjør en sikkerhetsrisiko.

Sanksjonene på grunn av Beijings inngripen i Hongkong er også utvidet.

Kina vil ikke la seg diktere

Det kinesiske kommunistpartiets utenrikssjef Yang Jiechi svarte med å si at det er USA som bruker sin finansielle overlegenhet og militære styrke til å undertrykke andre.

– Landet dekker seg bak forestillingen om nasjonal sikkerhet for å kunne legge hindringer i veien for normal handel, og de oppmuntrer andre land til å angripe Kina, sa Yang.

Yang Jiechi regnes som en av de virkelige utenrikspolitiske veteranene i Kina og førte mye av ordet i starten av todagersmøtet.

Det var Yang som holdt den 15 minutter lange talen, som førte til krangel om hvem som brøt møteprotokollen og til at pressen ble holdt igjen av den amerikanske utenriksministeren.

Yang gjorde det klart at Kina vil svare på andre lands innblanding i det de ser på som interne kinesiske anliggender, som Hongkong og Taiwan.

– Kina motsetter seg amerikansk innblanding i Kinas indre anliggender. Vi har gitt uttrykk for vår faste motstand mot denne type innblanding, og vi kommer til å svare med konkret handling, sa Yang.

Han mente USA og Vesten ikke kan påberope seg retten til å representere den internasjonale opinionen.

Ansvarlig for utenrikssaker i det kinesiske kommunistpartiet Yang Jiechi (t.h.), kommunistpartiets utenrikssjef og Kinas utenriksminister Wang Yi (t.v.) leder den kinesiske delegasjonen. Foto: Frederic J. Brown / AFP

Mener amerikanerne hykler

Yang svarte på kritikken av menneskerettighetenes dårlige kår i Kina med å hevde at menneskerettighetene i USA er på et lavmål og at de derfor ikke bør belære andre om behandling av minoriteter.

– Svarte amerikanere blir «slaktet», påstod Yang.

Han understreket at eksempelvis Black Lives Matter-bevegelsen ikke skyldes de siste fire årene, men at diskrimineringen har dype røtter.

Kommunistpartitoppen bad også USA slutte å presse sin utgave av demokrati på resten av verden, spesielt i en tid hvor det står dårlig til med amerikanske demokratiet etter Yangs mening, og bad landet gjøre noe med sitt feilaktige selvbilde.

– Mange amerikanere har liten tillit til det amerikanske demokratiet, sa han.

USAs utenriksminister Antony Blinken hadde da gjort det klart at Biden-regjeringen sammen med sine allierte vil kjempe imot Kinas voksende autoritære selvsikkerhet, innenfor og utenfor Kina.

De kinesiske representantene på sin side gjorde det klart at USA ikke lenger kan irettesette Kina i kraft av sin styrke, underforstått at styrkeforholdet har endret seg.

Håp i sikte

I en noe mer forsonende tone mente kommunistpartiets utenrikssjef at USA og Kina bør finne et annet mønster for samarbeid enn øye for øye og tann for tann, som spesielt har dominert den kinesisk-amerikanske tollkrigen de siste årene.

– Det vi må gjøre er å forlate den kalde krigens mentalitet og tilnærmingen til nullsumspillet, sa Yang Jiechi.

USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan på sin side sa USA ikke ønsker konflikt med Kina, men ønsker velkommen hard konkurranse med det han kalte en strategisk rival.

– Men vi kommer alltid til å stå opp for våre prinsipper for vårt folk, og for våre venner, slo Sullivan fast.

Både USA og Kina har uttrykt at områder som Nord-Korea, klimaendringer og koronapandemien bør være uproblematisk å samarbeide om.