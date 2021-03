Kina og Russland skal bygge felles romstasjon

Det opplyste Kinas statlige romfartsbyrå i en uttalelse tirsdag.

Månestasjonen skal bli et kompleks med flere forskningsenheter. Og anlegget kan bli stilt til rådighet for interesserte land og partnere, heter det.

– Fra den informasjonen vi har fått, er det snakk om liten romstasjon i bane rundt månen, eller en permanent stasjon på månens overflate. Nærmere bestemt på månens sydpol, sier Christian Hauglie-Hanssen, administrerende direktør i Norsk romsenter til NRK.

– Både Russland og Kina har masse teknologierfaring for å realisere dette.

– Største samarbeidsprosjektet i verdensrommet for Kina

Den kompetansen og erfaringen mener også de to landene at de har. I uttalelsen står det ifølge BBC blant annet:

«Kina og Russland skal bruke sin akkumulerte erfaring innen romvitenskap, forskning, utvikling og bruk av romutstyr og -teknologi til sammen å utvikle et veikart til konstruksjonen av en internasjonal måneforskningsstasjon.»

FØRSTEMANN: Kosmonauten Yuri Gagarin fra Sovjetunionen var det første mennesket som gikk i bane rundt jorden i 1961. Foto: AP

Stasjonen skal gjøres i stand til å utføre en rekke vitenskapelige forsøk på blant annet hvordan man kan bruke og utnytte månen.

– Dette kommer til å bli det største samarbeidsprosjektet i verdensrommet for Kina, så det er ganske betydningsfullt, sier Chen Lan, en ekspert på analyse av Kinas romprogram, til nyhetsbyrået AFP.

Kan føre til nytt kappløp

Hauglie-Hanssen mener det er viktig å se utviklingen i en større sammenheng.

– Russland har vært deltaker på den internasjonale romstasjonen helt siden starten, som en del av et felles samarbeid med Europa og Nasa.

KAN BLI KAPPLØP: Christian Hauglie-Hanssen er administrerende direktør i Norsk romsenter Foto: Norsk romsenter

–Nå har Russland kommet i en skvis. Fordi amerikanerne tar veldig fast grep om det neste måneprogrammet, hvor Russland har blitt sittende litt på siden. Det er nok en av grunnen til at Russland og Kina nå søker sammen, sier han.

– Parallelt med dette har Kina vist seg å ha en veldig aktiv rompolitikk. De har landet en sonde på månen, og de har nå en sonde i bane rundt mars. De er veldig framoverlent og bruker penger på å komme i posisjon, sier Hauglie-Hanssen.

HJEMME IGJEN: Kinas Chang'e 5-månefarkost har nettopp landet. Foto: Ren Junchuan / AP

– Hva betyr det hvis Kina og Russland etablerer en romstasjon sør på månen?

– Da kan det bli et kappløp mellom Kina og Russland på den ene siden, og USA og Europa på den andre. Men hvis de gjør det og greier å etablere seg godt der, er det ikke tvil om at det vil være viktig for videre utforskning av verdensrommet, sier han.

Økte ambisjoner fra Kina

I desember i fjor sendte Kina en romsonde for å hente steinprøver på månen. Det mest kompliserte oppdraget Kinas romsenter har gjennomført så langt.

Da plantet Kina flagg på månen som det andre landet i verdenshistorien.

– Det er interessant at Kina har dette som en veldig tydelig agenda. Spørsmålet er om USA ønsker å få til et samarbeid, eller om de bare vil forholde seg til Europa. Det blir en viktig ting å se på fremover, sier Hauglie-Hanssen.