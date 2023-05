Kina og Noreg: I dialog om Ukraina

– Vi er begge djupt bekymra for det som skjer i Ukraina.

Det sa Kinas utanriksminister Qin Gang etter at han i føremiddag hadde hatt ein knapp times samtale med den norske statsministeren Joans Gahr Støre.

Kina sender i neste veke si spesialutsending Li Hui til Europa for å sondere mogelegheitene for å få slutt på krigen mellom Russland og Ukraina.

Kinas utanriksminister Qin Gang. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Vi kjem til å halde norske styresmakter oppdaterte om vårt arbeid for å få slutt på krigen, sa utanriksminister Qin Gang, og la til at Kina gjerne samarbeider med Noreg for å få til fred.

– Kina har heilt sidan starten på krigen arbeidd for fred, sa Qin Gang.

Også statsminister Jonas Gahr Støre la vekt på at det hadde vore ein god samtale om Ukraina.

Noreg er eit vennleg land

Men han understreka også at det i samtalane hadde komme fram at landa har ulike syn på ein god del spørsmål.

Men både Støre og Qin Gang la vekt på at samarbeidet mellom Noreg og Kina er tett på mange område, og la spesiell vekt på dei mogelegheitene som finst innanfor teknologi som kan forbetre miljøet.

Qin Gang på besøk i statsministerbustaden. Foto: Terje Pedersen / AP

– Vi er samde om eit tett samarbeid fram mot FNs klimatoppmøte til hausten sa Støre, før han ynskja den kinesiske utanriksministeren lukke til i vidare samtalar med sin norske kollega Anniken Huitfeldt.

– Noreg er eit vennleg land og vi har mykje å lære av kvarandre sa utanriksminister Qin Gang til NRK, og la til at det var hans fyrste besøk her i landet.

Planen er at Qin og Hutfeldt skal holde en felles pressekonferanse kl 14.