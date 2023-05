Kina og Noreg i samtaler om Ukraina

– Vi er begge djupt bekymra for det som skjer i Ukraina.

Det sa Kinas utanriksminister Qin Gang etter at han i føremiddag hadde snakka i ein knapp time med den norske statsministeren Jonas Gahr Støre.

Kina sender i neste veke si spesialutsending Li Hui til Europa for å sondere mogelegheitene for å få slutt på krigen mellom Russland og Ukraina.

– Vi kjem til å halde norske styresmakter oppdaterte om vårt arbeid for å få slutt på krigen.

– Kina har heilt sidan starten på krigen arbeidd for fred, sa Qin, og la til at Kina gjerne samarbeider med Noreg for å få det til.

Qin Gang på besøk i statsministerbustaden. Foto: Terje Pedersen / AP

Eit vennleg land

Også Støre la vekt på at det hadde vore ein god samtale. Men han understreka at det hadde komme fram at landa har ulike syn på ein god del spørsmål.

Men både Støre og Qin la vekt på at samarbeidet mellom Noreg og Kina er tett på mange område, og la spesiell vekt på dei mogelegheitene som finst innanfor teknologi som kan forbetre miljøet.

Utanriksminister Qin Gang saman med sin norske kollega Anniken Huitfeldt Foto: NTB

– Vi er samde om eit tett samarbeid fram mot FNs klimatoppmøte til hausten sa Støre, før han ynskja den kinesiske utanriksministeren lukke til i vidare samtalar med sin norske kollega Anniken Huitfeldt.

– Noreg er eit vennleg land og vi har mykje å lære av kvarandre, sa Qin til NRK.

Etter planen skal Qin og Huitfeldt halde ein felles pressekonferanse klokka 13.45.

Ekspert: – Krevjande å navigere

– Å ta omsyn til Kina og å navigere forholdet med dei er veldig krevjande, seier Hans Jørgen Gåsemyr, som er seniorforskar ved Norsk utanrikspolitisk institutt (Nupi).

Gåsemyr forskar spesielt på kinesisk politikk, men også norsk økonomisk og kunnskapsrelatert samarbeid med Kina. Foto: Christopher Olssøn

– Anten det gjeld miljø, fattigdom, helseproblem, eller vilkår for økonomisk samhandel så er Kina der som ein kjempestor og viktig premissleverandør.

Samtidig finst det fleire saker som pregar korleis Noreg tek stilling til Kina som stormakt.

Blant desse er krigen i Ukraina, som blir rekna som «usedvanleg viktig» for Noreg og Europa, seier Gåsemyr.

Russland sin invasjonskrig skapar store utfordringar for Kina sin utanrikspolitikk. Kina jobbar hardt for at Europa ikkje skal distansere seg frå dei i same grad som USA no gjer.

Samtidig har mange europeiske land uttrykt sterk misnøye med at Beijing ikkje har fordømt invasjonen, og at Xi ikkje utøver eit sterkare press på Putin.

Gåsemyr meiner Ukraina-krigen, og kvar Kina stiller seg i forholdet til den, er svært viktig for forholdet deira med Noreg og Europa. Foto: Natacha Pisarenko / AP Gåsemyr meiner Ukraina-krigen, og kvar Kina stiller seg i forholdet til den, er svært viktig for forholdet deira med Noreg og Europa. Foto: Natacha Pisarenko / AP

Gåsemyr trur at Huitfeldt kjem til å vere tydeleg om Noreg sin posisjon når det gjeld slike prinsippsaker, men framleis vise ei «vilje til og eit ønske om å samarbeide».

– Det er vanskeleg, altså, å vere politikar og handtere det for ei regjering. Då er det mykje enklare å vere opposisjon, eller utanfor regjeringa, og ha sterke prinsippsaker ein kan markere.

– Vi kjem ikkje vekk ifrå at vi er eit lite land med store interesser, som har alt å tape på at verda sluttar å samhandle.