Kina med rekordeksport til USA i september

Overskuddet lød på 34,1 milliarder dollar.

Til sammen eksporterte Kina varer til en verdi av 46,7 milliarder dollar, mens importen gikk ned til 12,6 milliarder, ifølge handelstallene.

Kinesisk eksport har forholdt seg relativt sterk på tross av å bli ilagt strenge toller på opptil 25 prosent i den eskalerende handelskonflikten med USA.

Ny rekord

September måned markerer den andre måneden på rad hvor kinesisk eksport setter nye rekorder. Eksporten økte 14,5 prosent sammenlignet med samme måned i fjor, til 226,7 milliarder dollar, og slo dermed Bloombergs prognoser.

Importen økte 14,3 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor, til 195 milliarder dollar. Det er en nedgang fra augusts 20,9 prosentøkning.

Kinas globale eksport er imidlertid ventet å gå ned på grunn av synkende etterspørsel.

Handelsoverskudd

USAs president Donald Trump har innført toll mot Kina nettopp fordi Kinas handelsoverskudd med USA er rekordhøyt, og fordi USA krever endringer i kinesisk handelspolitikk. USA anklager Kina for å stjele teknologi og mener at Kinas statlige planer for industriutvikling er i strid med de frihandelsløftene kinesiske myndigheter har gitt.

Trump har også varslet muligheten for å iverksette fase tre – toll på 267 milliarder dollar. Hvis Washington går inn for dette, betyr det i praksis at nesten alt som Kina selger til USA, vil være rammet.

Kina har hele tiden respondert ved å iverksette egne toller og anklager USA for å benytte seg av falske beskyldninger om handel for å «skremme» andre land.