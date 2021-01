I november ble 16 raketter skutt opp fra en pickup som var parkert rundt 500 kilometer sør for hovedstaden Beijing. Det skriver Bloomberg.

Rakettene, kalt «kunstige regnforsterknings-raketter» var bestilt av den lokale værvarslingen.

Området var utsatt for tørke og trengte regn. Operasjonen ser ut til å ha lykkes, i løpet av de neste 24 timene kom det over 50 millimeter regn.

Lokale myndigheter sier at luften ble renere og faren for skogbranner redusert.

Mange tiårs erfaring

Donald Duck-klassikeren «Regnmakeren» har for mange vært den første tanken som har dukket opp når man snakker om å lage regn,

Det kan høres ut som en fortelling fra en tegneserie, men Kina har mange tiårs erfaring med å lage kunstig regn.

Ved hjelp av raketter og granater fylt av sølvjodid eller flytende nitrogen, har man «sådd» skyer slik at de gir fra seg nedbør.

Det har vært brukt til å sørge for regn i tørkeutsatte områder, unngå kraftige haglskurer som kan ødelegge avlinger og styre regn unna viktige hendelser.

Blant annet sa Kina i 2008 at de hadde sørget for regn i forkant av åpningsseremonien til Beijing-OL.

Seremonien gikk stabelen 8. august og august er vanligvis en regntung måned i Beijing.

Ifølge CNN gjør værmanipulasjon at det alltid pleier å være blå himmel over Beijing når kommunistpartiet avholder sine store kongresser.

Det statlige nyhetsbyrået Xinhua sier at værmanipulasjon i Xinjiang-provinsen har ført til en nedgang på 70 prosent i avlinger som ble ødelagt av hagl.

Kina manipulerte været før sommer-OL i 2008 for å unngå at augustregnet skulle ødelegge for åpningsseremonien. Foto: DAVID GRAY / REUTERS

Vil femdoble satsingen

I desember la kinesiske myndigheter frem en plan om å femdoble satsingen på værmanipulasjon frem mot år 2025.

Allerede i dag arbeider 35.000 mennesker med værmanipulasjon i Kina, skriver The Guardian.

Målet er at man om fire år skal være i stand til å styre regnet i et område på 5,5 millioner kvadratkilometer. Det er rundt halve Kina og tilsvarer et område mer enn ti ganger større enn Spania.

Planene fra regjeringen sier også at innen 2035 skal Kinas program for værmanipulasjon ha nådd det de kaller et «avansert» nivå.

Det skal handle om å reparere ødelagte økosystemer, minimere tap ved naturkatastrofer og gi nytt liv til regioner.

Vått i sør – tørt i nord

Kina skyter opp raketter med kjemiske midler for å få det til å regne som, her i Jiangsu-provinsen. Foto: CHINA NEWSPHOTO / REUTERS

Fra naturens side lider Kina under at det er mye vann sør i landet, mens de nordlige områdene med hovedstaden Beijing har vannmangel.

Allerede i 1952 foreslo Kina store prosjekter for å lede vann fra det våte sør til det tørre nord. To prosjekter sto ferdige i 2013 og 2014, men de frakter vann langt øst i Kina.

Et plan om å overføre vann fra Yangtze-elva til Gule-elva over Tibet-platået har vist seg å være vanskelig å sette ut i livet.

Kart som viser de to eksisterende kanalen for å overføre vann fra sør til nord, samt den planlagte vestlige ruten som er vanskelig å sette ut i livet. Foto: Creative Commons Research Gte

Elv i skyene

For fire år siden la kinesiske myndigheter frem planer om å overføre vannet over Tibet-platået som skyer.

Kommunistpartiets avis China Daily skrev at Tianhe-prosjektet – bokstavelig talt en elv i skyene – skulle lede regntunge skyer nordover.

Regnet skal så falle over nedslagsområdet til Gule-elven og ikke til Yangtze-elven. Dermed vil det kunne renne til det tørre nord og gi vann til hundrevis av millioner.

Kinesiske forskere skal ha funnet det de kaller mulige «kanaler» i de lavere deler av atmosfæren som kan frakte vann.

De skal være i stand til å frakte opp til 5 milliarder kubikkmeter vann i året. Det er fire ganger så mye som alt vannet i Mjøsa.

Kinas romfartsorganisasjon skal allerede ha gjort klart flere hundre anlegg ved Himalaya-fjellene som kan «så» skyer med sølvjodid.

Indiske soldater nær grensen til Kina høyt oppe i Himalaya i november i fjor. Situasjonen på grensen mellom de to landene er mer spent enn på mange tiår. Foto: TAUSEEF MUSTAFA / AFP

Konflikt med nabolandene

Vann fra Himalaya og Tibet-platået er ikke bare viktig for Kina. Det er også utgangspunkt for mektige elver i India og Sørøst-Asia.

Elver som Brahmaputra, Ganges og Mekong har alle sitt utspring høyt oppe i Himalaya.

Like viktig som vann er for folk i det nordlige Kina, er det for folk i India og landene i Sørøst-Asia.

En gruppe forskere ved Taiwans nasjonale universitet advarer om at Kinas planer kan føre til anklager om regntyveri.

Styrker fra India og Kina støtte i 2020 sammen flere ganger høyt oppe i fjellene mellom de to landene.

Flere titalls soldater ble drept i det som er de verste sammenstøtene på flere tiår. Strid om regnet kan gjøre konflikten verre.