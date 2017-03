Kina kaller USA for egoister etter Trumps klimarevers

– Washingtons politiske egoisme må forhindres.

Det er ett av hovedbudskapene i en svært kritisk leder publisert i den kinesiske partiavisa Global Times torsdag.

Den statlige avisa er et talerør for kinesiske myndigheter, og tar nå et kraftig oppgjør med president Donald Trumps nye klimaplan. Tirsdag ga Trump ordre om å oppheve eller revurdere flere av Barack Obamas viktigste klimatiltak.

– Washington skulle lede den globale kampen mot klimaendringer, men Trump-administrasjonen kan nå bli den første til å trekke seg fra Parisavtalen, noe som er skuffende, skriver avisa.

– Avslutter kullkrigen

I presidentordren som Trump underskrev tirsdag, står det at Obamas viktigste klimatiltak, Clean Power Plan, skal revurderes. Formålet med planen var å kutte utslipp fra kullfyrte kraftverk.

– Min regjering avslutter krigen mot kull, sa Trump da han undertegnet presidentordren.

I tillegg skal flere av de andre reguleringene oppheves, mens administrasjonens vurdering av Parisavtalen forblir uavklart.

– Parisavtalen diskuteres fortsatt innad i regjeringen, sa Trumps pressetalsmann Sean Spicer onsdag.

Trump havnet allerede under valgkampen i unåde hos amerikanske og internasjonale klimaforskere og miljøvernorganisasjoner.

Blant de mest kontroversielle grepene han så langt har gjort som president er godkjenningen av oljerørledningen Keystone XL og utnevnelsen av klimaskeptikeren Scott Pruitt som leder for USAs miljødirektorat.

– Kan ikke fylle vakuum

Kina er det landet i verden som slipper ut mest klimagasser, etterfulgt av USA. Etter Trumps kunngjøring om å oppheve restriksjonene mot kullindustrien, lovte kinesiske myndigheter at de skal holde sine løfter om å kutte CO₂-utslipp for å hindre global oppvarming.

Men lederen i Global Times understreker at Kina ikke kan kompensere for de forpliktelsene USA nå trekker seg fra.

– Noen vestlige medier håper nå at Kina skal fylle vakuumet som Washington etterlater seg. Men uansett hvor hardt Beijing prøver, så vil vi ikke klare å ta over alt ansvaret som Washington nekter å ta.

– Oppfordrer til protester

Kritikken kommer til tross for at Kina, ifølge The Guardian, er en av verdens største eksportører av kulldrevene kraftverk.

Trump-regjeringen sa tirsdag at målet med å fjerne miljøreguleringene er å skape arbeidsplasser og få fart på økonomien.

Clean Power Plan ble vedtatt av Obama-regjeringen i 2015, men den har aldri trådt i kraft. Grunnen er at flere amerikanske delstater og andre motstandere av planen har forsøkt å stanse den i rettsvesenet.

Under valgkampen lovte Trump at han skulle løfte restriksjonene mot kullindustrien, samtidig som kullindustrien var en viktig økonomisk støttespiller for Trump. Ifølge magasinet Vice ga kullselskaper 240.000 dollar i støtte til Trumps valgkamp.

Den kinesiske avisa oppfordrer nå amerikanerne til å vise sin motstand mot Trumps klimaplaner.

– Amerikansk opinion har gjort det mulig å fryse presidentens innreiseforbud. Med den samme standhaftigheten, vil man også kunne hindre Trump-administrasjonen fra å trekke seg fra Parisavtalen, står det i lederen.