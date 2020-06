Kina isolerer en halv million mennesker

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

De strenge restriksjonene blir innført for nær en halv millioner mennesker som bor i provinsen som omkranser hovedstaden Beijing, og kommer som følge av et nytt utbrudd av koronasmitte på søndag. Myndighetene advarer om at virusutbruddet fremdeles er «alvorlig og komplisert».

Etter at Kina i stor grad fikk smittespredningen under kontroll, har hundrevis av mennesker blitt smittet i Beijing. De siste ukene er nye tilfeller avdekket i naboprovinsen Hebei.

Stengt og kontrollert

Helsemyndighetene opplyste søndag at fylket Anxin, som ligger om lag 150 kilometer fra Beijing, blir «stengt av og kontrollert» på samme måte som Wuhan ble tidligere i år, skriver BBC.

Wuhan, med sine 11 millioner innbyggeren, ble da satt i streng karantene. Byen ble stengt for inn- og utreise, men utenlandske borgere fikk lov til å forlate den.

Nå innføres de samme reglene i Anxin. Det innebærer også at en person fra hver familie får lov til å gå ut én gang per dag for å kjøpe nødvendige varer som mat og medisin.

Folk som ikke har bostedsadresse i området får nå ikke gå inn i bygninger eller besøke landsbyer i provinsen. Myndighetene advarer om at alle som bryter reglene vil bli straffet av politiet.

Kina har i stor grad maktet å få ned antall nye smittetilfeller ved omfattende testing og strengt kontroll. Foto: Mark Schiefelbein / AP

Avstengingen skjer etter at 14 nye virussmittede ble rapportert det siste døgnet i Beijing. Siden midten av juni er 311 tilfeller oppdaget og millioner av innbyggere er testet.

Selv om dette er et lite antall sammenlignet med de tusenvis av nye smittede i USA eller Sør-Amerika, reagerer Kina raskt for å hindre enhver smitte.

Frykter oppblomstring

Før det siste utbruddet var det 57 dager siden det sist ble meldt om nye smittede i den kinesiske hovedstaden.Utbruddet i Beijing er sporet til markedet Xinfadi, som forsyner store deler av byen med ferskvarer. Forretninger i Anxin har levert fisk til Xinfadi-markedet, melder det statlige nyhetsbyrået Xinhua.

I Anxin er det meldt om 12 nye tilfeller av koronasmitte, inkludert 11 som er koblet til Xinfadi, skriver avisen Global Times.

De nye tilfellene i Beijing har økt frykten for en gjenoppblomstring av covid-19-viruset i Kina.

Siden midten av juni har nye smittede stort sett vært begrenset til Beijing, pluss noen tilfeller i Hebei. Resten av Kina har bare hatt enkelttilfeller av smitte fra reisende som kommer tilbake fra utlandet.

