Kina inviterer utenlandske leger til Liu

Det bekrefter det kinesiske sykehuset Liu er innlagt på.

– Av hensyn til familien

Avgjørelsen kommer etter massivt internasjonalt press, der både EU og FN har bedt kinesiske myndigheter om å la den kreftsyke fredsprisvinneren få behandling i utlandet.

Ifølge de lokale myndighetene i Shenyang, der Liu nå er under behandling, var det hensynet til familien og deres ønske som var avgjørende for avgjørelsen.

En avgjørelse som kommer dagen før Kinas president, Xi Jinping, lander i Berlin for å delta i G20-møtet i Hamburg, og Lius sak kommer til å bli tatt opp i forbindelse med møtet.

Steffen Seibert, pressetalsmannen til Tysklands statsminister Angela Merkel, vil ikke si noe om hva Merkel og Xi kommer til å snakke om, men påpeker at Merkel flere ganger før har tatt opp slike enkeltsaker med kinesiske ledere.

– Vi håper Liu får den medisinske behandlingen han trenger og at det å finne en humanitær løsning på situasjonen til Liu Xiaobo vil få høyest prioritet, sier Seibert.

Internasjonalt press

I går ble det kjent at EU forsøker å få den 61 år gamle fredsprisvinneren til Europa for å gi han behandling her.

Siden det ble kjent at Liu lider av uhelbredelig leverkreft, har EU vært «i tett kontakt med kinesiske myndigheter for mer informasjon og en mulig flytting av Liu til Europa for behandling», opplyser en sentral plassert kilde til NTB.

Her hjemme har statsminister Erna Solberg fått kraftig kritikk for sin manglende vilje til å svare på spørsmål knyttet til Lius situasjon.