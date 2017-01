Overgangen fra et år til et annet skjer ikke 1. januar i Kina. Kinesisk nyttår varierer fra år til år mellom 21. januar og 19. februar, men hvret år er representert ved et dyr.

Nyttårsfeiringen er en viktig helligdag for kineserne. Tradisjonelt feires inngangen til det nye året med fyrverkeri, men i Beijing og mange andre steder i landet har det blitt lagt ned forbud og begrensninger mot fyrverkeri på grunn frykten for forurenset luft.

Det er tolv dyretegn som går i ulike sykluser, og du skal ha spesielle egenskaper dersom du er født i for eksempel hundens eller apens år. Kineserne går nå inn i hanens år, og personer som blir født i dette året skal visstnok være modige, ansvarlige og punktlige.

Sjekk ditt dyretegn

Er du en tiger, okse eller kanskje en slange? Her kan du sjekke din fødselsdato og finne ut hva som er ditt kinesiske dyretegn.