Kina har fått nye bilder fra Mars

Det er ikke så lenge siden Nasa klarte å sette «Perseverance» og dronehelikopteret «Ingenuity» trygt ned på Mars.

Nå har de fått selskap av «Zhurong», som gjør Kina til det andre landet som har klart å lande og styre et kjøretøy på Mars.

Roveren har sendt hjem et utsiktsbilde av landingsstedet og et bilde av sine egne solcellepaneler.

Den kinesiske romfartsorganisasjonen CNSA har også fått noen korte videoklipp som viser kapselen som fraktet kjøretøyet fra satellitten «Tianwen-1» til overflaten, skriver BBC.

Tre måneder i bane

De første operasjonene skal ha vært vellykket. Zhurong har fått liv i solcellepanelene, antennen som skal kommunisere med «Tianwen-1» og en rampe der den kan rulle ned på bakken.

Satellitten «Tianwen-1» tok nye bilder av Mars mens landingen ble planlagt. Foto: CNSA / AP

Landingen ble gjennomført etter tre måneder i bane rundt Mars. Frem til nå har den kartlagt overflaten.

Roveren likner på «Spirit» og «Opportunity», som Nasa sendte til Mars før «Perseverance».

Den veier 240 kilo, og er utstyrt med en høy kameramast, instrumenter som skal måle vær og en laser som kan analysere den kjemiske sammensetningen i stein og jord.

Det er fortsatt liv i «Opportunity». Dermed er det nå tre operative rovere på Mars.

Kina håper «Zhurong» skal være operativ i minst 90 Mars-dager

Kart over fartøyer som har landet på Mars. Det er nå tre operative rovere på planeten. Grafikk: Nasa

Leter etter vann og is

«Zhurong» har også en radar som kan se etter is under bakken.

Roveren har landet på et stort, flatt område ved navn Utopia Planitia på den nordlige halvkulen av Mars.

Nasa har studert Utopia Planitia lenge, og mener det kan finnes store mengder is under bakken. Foto: Nasa / AFP

Området er et enormt krater som trolig har vært en havbunn. Det har en diameter på over 300 mil, og undersøkelser fra satellitter tyder på at det kan ha store mengder underjordisk is.

«Viking-2» landet også på Utopia Planitia i 1976.

Nasa har lenge vært interessert i å lande på steder der det har vært vann fordi det er gunstige steder å lete etter spor etter forhistorisk liv.

«Viking-2» landet i samme område i 1976, og tok dette bildet i 1979. Foto: NASA/JPL

Europeisk rover på vei

Det europeiske romfartsbyrået (ESA) har prøvd å lande to ganger, men begge forsøkene var mislykket.

Et nytt forsøk er planlagt i mars neste år, i samarbeid med Russland. Da skal ESA prøve å sende roveren «Rosalind Franklin» til Mars.

Russland har klart å lande på Mars en gang tidligere, men mistet kontakten med roveren etter kort tid.