Kina frykter global handelskrig

Handelskrigen mellom USA og Kina har i løpet av det siste døgnet økt kraftig i omfang.

Amerikanerne har innført straffetoll på nær halvparten av alle varer kineserne selger til dem.

Kineserne har svart med samme mynt. Nesten all amerikansk import til Kina blir nå belagt med straffetoll.

Det er USA som har det største riset bak speilet. Trusselen er å legge toll på nesten all import fra Kina, og øke tollsatsene fra neste år.

DELER FRA HELE VERDEN: Importerte biler på havnen i Los Angeles. En omfattende handelskrig vil føre til at deler i slike biler blir dyrere, og med det at bilkjøpere over hele verden må betale mer. Foto: MARIO TAMA / AFP

Varsler kaos

– Den eneste løsningen er å stoppe handelskrigen, sier den kinesiske visehandelsministeren Wang Shouwen på en pressekonferanse. Det skriver Reuters.

Wang mener de amerikanske straffetollene forstyrrer verdenshandelen. At det fører til risiko for oppsplitting og kaos.

– Straffetollen øker sannsynligheten for en global handelskrig, sier Wang.

– Det er vanskelig å vite hva han mener med det, sier sjeføkonom i DNB Markets, Kjersti Haugland.

Hun tror ikke handelskrigen mellom USA og Kina vil utløse det hun definerer som global krig.

FÅ SKADER PÅ NORSK ØKONOMI: Sjeføkonom i DNB Markets, Kjersti Haugland tror ikke på en snarlig løsning på konflikten mellom USA og Kina, men at det samtidig vil påvirke norske forbrukere i liten grad. Foto: DNB

Høyer murer mellom alle

– Ved en global handelskrig øker tollsatsene mellom alle regioner dramatisk. Kanskje opp til 30 prosentpoeng eller mer, opplyser Haugland.

Det hun tror er mulig, er at den kinesisk-amerikanske handelskrigen vil føre til overskuddsproduksjon i begge land.

– Andre land kan sette opp sine tollsatser for å beskytte sin egen produksjon når dette overskuddet kommer ut i markedet, sier Haugland.

Hun tror også at tredjeland kan bli utsatt for straffetoll dersom de forsøker seg som transittland for denne overproduksjonen.

Hun ser ikke noen store, mørke skyer i horisonten for norsk økonomi eller norske forbrukere.

– Handelskrigen slik den er nå, og ser ut til å bli, vil ha liten innvirkning på norsk økonomi, sier Haugland.

Stadig forverring

Det Haugland tror vil skje, er at den kinesisk-amerikanske handelskrigen vil bli ytterligere trappet opp.

Det er ikke mange positive nyheter om den pågående krigen. De offisielle handelssamtalene mellom de to landene har stoppet opp.

Det kinesiske handelsdepartementet meldte i forrige uke at det ikke er satt en dato for når de to partene han snakke sammen igjen.

LANGVARIG KRANGEL: Det 22. mars i år. President Donald Trump har signert en presidentordre om innføring av straffetoll på noen kinesiske varer på grunn av mistanke om tyveri av åndsverk. Etter det har denne krangelen bare økt i intensivitet. Foto: Jonathan Ernst / Reuters

– Kniv mot halsen

USA beskylder blant annet Kina for å stjele åndsverk. At Kina tar teknologi og oppfinnelser fra USA. At de bruker disse åndsverkene til å produsere varer de tjener mye penger på.

Kina mener det ikke er hold i beskyldningene.

– USA bruker falske beskyldninger, økende straffetoller og andre økonomiske skremselstaktikker for å tvinge Kina til å gjøre det som er i amerikanernes interesse, sto det i et dokument som den kinesiske regjeringen publiserte i går.

– USA holder en kniv mot halsen vår, da er det vanskelig å gjennomføre samtaler, sier visehandelsministeren Wang Shouwen.

– Ingen vinner

Den kinesiske utenriksministeren Wang Yi mener også at det ikke er mulig å gjennomføre nye samtaler med USA før klimaet mellom landene blir bedre.

– Ingen vinner på dette. Begge sider taper, sa Wang Yi under et møte med amerikanske forretningsledere i New York i går kveld.

– Beskyldningene fra USA har forgiftet atmosfæren, sa Wang.