Det skjer etter at det utrydningstruede pattedyret fikk den høyest mulige beskyttelsesgraden fra kinesiske skogforvaltningmyndigheter forrige uke.

Pangolin er verdens mest ulovlig solgte dyr, og alle de åtte artene av det er utrydningstruet.

Pangolinen er ettertraktet i Kina både som mat og som medisin. De spesielle skjellene på dyrets utside skal blant annet virke mot hudsykdommer og sår.

Dette til tross for at forskere sier ingredienser fra dyret ikke har noen terapeutisk effekt.

Tirsdag kom den reviderte listen over hvilke ingredienser fra ville dyr som brukes til å lage kinesisk medisin. I tillegg til pangolin var også piller laget av blant annet avføring fra flaggermus slettet.

Mulig smittekilde

Når det gjelder koronaviruset er skjelldyret pangolin en mulig smittekilde. Ulovlig importert pangolin fra Malaysia bærer en variant av viruset som skal kunne smitte til mennesker, ifølge en artikkel i tidsskriftet Nature.

27 av de 41 første som ble smittet av koronaviruset hadde vært innom et matmarked i Wuhan i Kina. På dette markedet ble det solgt ville dyr. En egenskap disse dyrene ofte har er at de er bærere av virus.

Kina har de siste månedene forbudt salg av ville dyr til mat på grunn av faren for smittsomme sykdommer til mennesker.

Men handel med ville dyr til forskning og til medisinsk bruk er fremdeles tillatt.

Pangolin og ville dyr i bur på et marked i Myanmar. Foto: Creative Commons

Frivillige dyrevernsorganisasjoner sier de er glade for det som er et skritt i retning av mer beskyttelse, skriver BBC. Paul Thomson i Save Pangolins sier til BBC at dette er et gjennombrudd for pangoliner.

– Vi håper Kina vil passe på at disse reglene følges, og jobbe med å forandre forbrukernes adferd.

Miljøorganisasjonen WWF sier de er glad for Kinas beslutning om å gjøre mer for å beskytte det utrydningstruede dyret.