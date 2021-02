Kina erklærer fattigdommen for utryddet

Kinas president Xi Jinping kunngjorde torsdag at landet har utryddet ekstrem fattigdom.

– Det er utført et menneskelig mirakel som vil gå inn i historien, sa Xi til en forsamling som var samlet i Folkets store sal i Beijing for anledningen.

Tallene viser at Xis bruk av ordet mirakel har ganske god dekning.

Ifølge Verdensbanken er 850 millioner mennesker løftet ut av fattigdom siden Kina innførte økonomiske reformer i 1978.

Så sent som i år 2000 levde nesten halvparten av landets befolkning under fattigdomsgrensen.

I 2019 var tallet nede 0,6 prosent, og nå er det offisielle tallet altså 0,0.

5200 kroner i året

Hvordan man regner fattigdom varierer mellom land. En del eksperter stiller spørsmål ved om Kina har satt grensen for lavt.

I Kina er grensen for ekstrem fattigdom satt til 620 dollar i året – drøyt 5200 kroner.

Det er lavere enn Verdensbankens grense på 16 kroner dagen, eller rundt 5800 kroner i året, skriver BBC.

Sier det er en løgn

For Kinas president Xi Jinping er erklæringen om fattigdom en av hans viktigste politiske seire. Foto: AFP

The Economist har snakket med Liang Yong, en landsbybeboer i Ziyun. Området er et av de siste som er erklært fritt for fattigdom.

– For å være ærlig, er det en løgn, sier Liang om at fattigdommen er borte fra landsbyen hans.

Han sier at undersøkelsen som førte til at landsbyen ble erklært fattigdomsfri var overfladisk. Provinsledere kom til landsbyen, ga sin dom om at fattigdommen var borte, og kjørte så sin vei.

– Det er teater. I hjertene våre vet vi sannheten, sier han.

Liang sier at han bare har råd til kjøtt et par ganger i uken. Etter å ha betalt for barnas skolegang, har han så vidt råd til kull for å varme huset sitt.

Men han har råd til mat, skolegang for barna og varme.

Selv om det ikke er noe rikmannsliv, så har han nok til de grunnleggende behovene. Det er definisjonen for å være ute av ekstrem fattigdom, skriver tidsskriftet.

Deltakere på en seremoni torsdag for å markere utryddelsen av fattigdom klappet når Xi Jinping talte i Folkets store sal i Beijing. Foto: Yan Yan / AP

Partiet er 100 år

President Xi Jinping har hatt eliminering av fattigdom som et mål siden han kom til makten i 2012.

Senere i år fyller det kinesiske kommunistpartiet 100 år. President Xi pekte nettopp på det kinesiske systemet under sin tale torsdag.

– Ingen andre land kan løfte flere hundre millioner mennesker ut av fattigdom på så kort tid, sa Xi.

Folk har flyttet til byene

Selv om tiggere i gatebildet inntil nylig var vanlig i Kina, har fattigdom i Kina først og fremst vært på landet.

Nedgangen i antall fattige faller sammen med en enorm folkevandring fra landsbygda til byene.

Mens under 20 prosent av kineserne bodde i byer for 40 år siden, er tallet nå steget til over 60 prosent.

Folkevandringen var lenge nok til å avhjelpe fattigdommen. Millioner av kinesere reiste hvert år til byene, fikk seg fabrikkjobber og kom seg ut av fattigdommen.

Men det siste tiåret har innsatsen vært rettet mot områder på landsbygda. For åtte år siden var det fortsatt rundt 100 millioner på landsbygda som levde i fattigdom.

Det er disse 100 millionene som kommunistpartiet nå sier at har fått inntekter på over 5200 kroner i året.