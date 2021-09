Kina betaler foreldre for å få flere barn

I landsbyen Huangzhugen i Lianjiang sør i Kina, kan foreldre virkelig tjene godt på å få flere barn.

Der tilbys foreldre over 4300 kroner måneden per barn frem til det fyller to og et halvt år.

Totalt kan det bli 130.000 kroner per barn. Med en gjennomsnittlig årsinntekt i distriktet på 30.000 kroner, blir det et kraftig tilskudd.

Lokale myndigheter sier at 20 nesten familier nå har bestemt seg for å få flere barn etter at de nye reglene trådde i kraft 1. september.

Det skriver den engelskspråklige kinesiske avisen Global Times.

Rekordfå fødsler

Utbetalingene kommer etter at årets folketelling viste dramatiske tall for antall fødsler.

Kina foretar folketellinger hvert tiende år. Da den siste folketellingen ble lagt frem i mai i år, viste den rekordfå bryllup og fødsler.

Det ble født 12 millioner barn i Kina i fjor. Det er en nedgang fra 14,6 millioner i 2019. I moderne tid har det aldri vært født så få barn før.

Sjefen for Kinas statistiske sentralbyrå, Ning Jizhe, sa at i snitt føder kinesiske kvinner nå bare 1,3 barn.

– Antall kvinner i fertil alder har gått ned, folk får barn senere og det er blitt dyrere å oppdra barn. Alt dette har ført til at det blir født færre barn, sa Ning.

To kvinner med sine barn i en park i Beijing i mai i år. Hovedstaden er ikke blant områdene som betaler ekstra til de som føder flere barn. Foto: NICOLAS ASFOURI / AFP

Flere steder

Også flere andre steder i Kina tilbyr myndighetene nå penger til de som får flere barn.

I Panzhihua i den sørvestre Sichuan-provinsen tilbys foreldre 650 kroner per barn per måned til de som får et barn nummer to eller tre. Pengene utbetales til barna fyller tre år.

I Gansu-provinsen nordvest i Kina får foreldre med to eller tre barn støtte til å kjøpe hus.

Støtten kan gå opp i over 50.000 norske kroner, en ikke ubetydelig sum i Kina.

Befolkningspyramiden i Kina per 1. november 2020. Foto: Wikipedia Commons

Demografisk bombe

Tilskuddene kommer som et resultat av at myndighetene frykter at Kina blir rammet av en demografisk bombe om få år.

Ettbarnspolitikken ble innført i 1979, noe som har ført til en kraftig skjevfordeling i den kinesiske befolkningspyramiden.

I dagens Kina er en av de største aldersgruppene mellom 50 og 58 år. Når denne gruppen blir pensjonister, blir det færre i arbeidsfør alder til å ta seg av dem.

Denne fremtiden førte til at sentrale myndigheter i mai tillot familier å få opptil tre barn.

Nå går en del lokale myndigheter lenger og tilbyr gode penger for å unngå et aldrende Kina.