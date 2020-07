Kina ber USA stenge konsulat

Kun to dager etter at USA ba Kina om å stenge sitt konsulat i Houston svarer Kina med samme mynt.

– Den nåværende situasjonen i forholdet mellom Kina og USA er ikke noe Kina ønsker å se, og USA er ansvarlig for alt dette, het det i en uttalelse fra kinesisk UD fredag.

Amerikanerne ga kineserne 72 timer til å stenge konsulatet. Kineserne ba amerikanerne om å stenge sitt konsulat med en gang melder CNBC.

Det amerikanske konsulatet i Chengdu er den vestligste av fem konsulater i fastlands-Kina. The New York Times skriver at Nedstengingen av nettopp dette konsulatet fratar USA muligheten til å samle informasjon fra Xinjiang regionen der Amnesty mener Kina holder mer enn én million i fangeleirer.

Pompeo: – Tyranni

De to stormaktene har i den siste tiden kranglet mye, men ifølge The New York Times er nedstenging av diplomatiske institusjoner et tegn på at de to stormaktene beveger seg mot en større splittelse.

Natt til fredag holdt den amerikanske utenriksministeren Mike Pompeo en tale der han blant annet ba verden om å bekjempe trusselen som han kaller «Kinas nye tyranni».

– Kina er i dag stadig mer autoritær på hjemmebane og mer aggressiv i sin fiendtlige holdning til frihet alle andre steder.

Pompeos tale markerte et nytt nivå i president Donald Trumps administrasjons harde linje mot Kina. Foto: DAVID MCNEW / AFP

Talen ble holdt ved Nixon presidential library i Yorba Linda i California. Nixon var presidenten som på 1970-tallet åpnet for handel og samarbeid med det kommunistisk styrte Kina.

Pompeo hevder i talen at Nixon i ettertid lurte på om han hadde skapt et monster.

– President Nixon sa en gang at han fryktet at han hadde skapt en «Frankenstein» ved å åpne verden for KKP – og se hvor vi er nå, sa Pompeo.