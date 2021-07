Kina avviser koronagransking

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I forrige uke la Verdens helseorganisasjon fram planen for den videre etterforskningen av hvor koronaviruset kom fra. Dette vil være fase to av granskingen. Den første delen ble gjennomført i januar og februar i år med et feltbesøk til Kina.

Konklusjonen den gang var at viruset kunne ha lekket fra et laboratorium i Kina. Granskerne sa at det var høyst usannsynlig, men at det ikke kunne avvises.

Hovedkonklusjonen var at viruset smittet over fra et dyr til et menneske.

I SENTRUM AV KONSPIRASJONSTEORIEN: Det er mange som er helt overbevist om at viruset kom fra Wuhan Institute of Virology. Forskerne mener det ikke kan utelukkes, men at det er særdeles lite sannsynlig. Foto: Thomas Peter / Reuters

Holder på laboratorium-sporet

Planen for fase to er delt inn i fem løp. De fire første handler om smitte fra dyr. Det femte punktet er muligheten for laboratorielekkasje.

Den kinesiske visehelseministeren Zeng Yixin sier han er sjokkert over planen fra Verdens helseorganisasjon. Det skriver AP.

– Det er umulig for oss å akseptere en slik plan, sa Zeng på en pressekonferanse i Beijing i dag.

Den kinesiske holdningen er at kina-delen av etterforskningen er over, og at Verdens helseorganisasjon må dra til andre land for undersøke opphavet til viruset, det skriver South China Morning Post.

KINA MENER DETTE KAN VÆRE STEDET: En beskyttelsesdrakt henger i det militære laboratoriet i Fort Detrick, Maryland. Kineserne mener Verdens helseorganisasjon må undersøke installasjonen. Foto: Andrew Harnik / AP

Tror det kom fra USA

Blant kineserne er det en utstrakt oppfatning av at viruset kom fra et militært laboratorium i USA. Nærmere bestemt Fort Detrick i delstaten Maryland.

– Dersom ikke Verdens helseorganisasjon drar til USA for å undersøke, så vil ikke kineserne være fornøyd, sier professor Alfred Wu ved Lee Kuan Yew School of Public Policy i Singapore til South China Morning Post.

Én kinesisk hypotese er at viruset kom med amerikanske soldater som deltok i en militær konkurranse i Wuhan i oktober 2019.

En annen hypotese er at viruset kom inn i Kina som blindpassasjerer i frossen mat.

MENER DET SKJEDDE HER: Logoen til kjempesamlingen World Military Games i den kinesiske byen Wuhan. To måneder etter konkurransen ble byen lammet av det som skulle bli pandemien. Foto: CISM

Vil ha dokumentasjon

Verdens helseorganisasjon mener det er behov for mer dokumentasjon fra kineserne for å kunne avvise muligheten for at viruset slapp ut av et kinesisk laboratorium.

– Vi forventer at Kina støtter denne neste fasen i undersøkelsen med å dele all relevant informasjon, sa lederen i Verdens helseorganisasjon Tedros Adhanom Ghebreyesus i forrige uke.

Kina kommer ikke til å gi fra seg all data i forbindelse med laboratoriet i Wuhan og den tidlige smittespredningen i byen.

– Det er ikke mulig for oss å kopiere og overlevere til utlandet all data. Det er fordi det involverer personlig informasjon, sier talsmannen i det kinesiske utenriksdepartementet Zhao Lijian.

BER OM ÅPENHET: Tedros Adhanom Ghebreyesus i Verdens helseorganisasjon ba i forrige uke om at Kina skulle bidra mer for å få klarhet i hvor koronaviruset SARS-CoV-2 kom fra. Foto: Laurent Gillieron / AP

USA gransker også

Den amerikanske presidenten Joe Biden ga i slutten av mai i år ordre om at landets etterretningstjenester også skulle granske opprinnelsen til viruset.

Tidsfristen etterretningstjenestene fikk var 90 dager. Det betyr at de skal melde tilbake til presidenten med sine funn innen utgangen av august.

Kina rykket i mai ut og advarte amerikanerne om å la det gå politikk i granskingen. Kineserne mener vitenskapen må få avgjøre hva som har skjedd.

De sier det samme nå, som reaksjon på planene til Verdens helseorganisasjon.

– At viruset skal ha sluppet ut fra et kinesisk laboratorium går imot sunn fornuft og vitenskapen, sier visehelseminister Zeng Yixin.