Kina åpen for dialog med USA på én betingelse

– Vi er villige til å ha en dialog med USA så lenge de retter seg etter «ett Kina»-prinsippet, sier Kinas utenriksminister Wang Yi i en tale i Beijing tirsdag.

Ifølge Reuters sier Wang at Kinas forhold til USA har tiltrukket seg mye oppmerksomhet, og at landet er villig til å øke felles tillit og samarbeid, håndtere disputter og fremme den sunne utviklingen mellom landene. Men kun om USA retter seg etter Kinas politikk.

– Et slikt samarbeid vil kunne bringe store fordeler for begge landene, fortsetter Wang.

Etter at Donald Trump vant presidentvalget i USA hisset han på seg verdens største økonomi blant annet ved å si at han ikke nødvendigvis ville være bundet av «ett Kina»-politikken. Politikken innebærer at det i prinsippet kun finnes ett Kina, som omfatter Taiwan, selv om Taiwan i praksis har fullt selvstyre.

Det er knyttet usikkerhet til om USAs nye president vil være villig til å samarbeide med Kina, og Trump har foreslått straffetoll på kinesiske varer.

Firer ikke en tomme

Kina-kjenner og forfatter Henning Kristoffersen sier til NRK at Trumps standpunkt på dette området presser selve kjerneverdiene til Kina.

– «Ett Kina»-politikken dreier seg om mer enn bare Taiwan, det omfatter også Hongkong og andre nærområder. Dette er steder Kina etablerer seg sterkere sakte, men sikkert, sier Kristoffersen.

Han mener Wang Yis krav er i tråd med politikken de har ført mot andre land i områdene rundt Kina.

– Dette handler om Kinas rolle i Sør -og Østkinahavet. Der firer ikke Kina en tomme, sier Kristoffersen.

