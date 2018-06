Den tidligere basketballstjernen Dennis Rodman har besøkt Nord-Korea en rekke ganger. Han omtaler Nord-Koreas leder Kim Jong-un som en «god venn».

Tirsdag ble han intervjuet av CNN om toppmøtet mellom USA og Nord-Korea. Det var en rørt Rodman som fortalte om sine turer til Nord-Korea og tidigere møter med Kim. Han uttrykte stor glede over det som har foregått i Singapore.

– Det er en fantastisk dag. Jeg er her for å se det. Jeg er så glad, sa Rodman.

KLEM: Dennis Rodman gir Nord-Koreas leder Kim Jong-un en klem under et besøk i Pyongyang. Bildet ble offentliggjort av det nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA i 2013. Foto: Kcna Kcna / Reuters

– Obama lyttet ikke

Rodman fortalte videre om hvordan den forrige amerikanske presidenten, Barack Obama, ikke hadde lyttet til ham da han hadde prøvd å overlevere budskapet om at Kim Jong-un ønsket å snakke med presidenten.

– Jeg sa jeg hadde noe å fortelle fra Nord-Korea. Han bare avslo meg. Men det avskrekket meg ikke. Jeg fortsatte å dra tilbake, sa Rodman.

– Da jeg kom hjem (fra Nord-Korea i 2014, journ.anm.), fikk jeg så mange dødstrusler. Jeg satt oppe og beskyttet alt. Men jeg holdt hodet høyt, bror. Jeg visste at ting ville forandre seg, jeg var den eneste.

Kontroversiell NBA-stjerne

Som NBA-stjerne spilte Rodman på storlag som Detroit Pistons og Chicago Bulls. I de senere årene har han fått stor oppmerksomhet på grunn av turene til det lukkede regimet i Nord-Korea.

I 2014 dro Rodman til Nord-Korea for å feire bursdagen til Kim Jong-un. Dette ble møtt med stort sinne på den andre siden av grensen, i Sør-Korea.

Demonstranter trakk ut i gatene ikledd Rodman-masker og grisemasker som skulle symbolisere Kim Jong-un. De satte også fyr på bilder av de to.

Deltok i Trumps realityshow

I tillegg til å være en venn Kim Jong-un har Rodman også et personlig forhold til Donald Trump.

GAVE: Dennis Rodman overleverte boken «The Art of the Deal» til Nord-Koreas sportsminister i juni 2017. Foto: Kim Kwang Hyon / AP

I fjor sommer overleverte han en gave til Nord-Korea, som inkluderte Trumps bok «The Art of the Deal». Han deltok også på realityshowet til Trump, «The Celebrity Apprentice», i 2009.

Men Rodman har ikke alltid hatt et godt forhold til Trump. I 2014 ble han beskyldt av Trump for å være full eller på dop for å ha foreslått at de to skulle dra til Nord-Korea sammen.