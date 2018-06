Kim skal ha ryddet opp i militærledelsen før Trump-møte

Etter mye frem og tilbake, ser det nå ut til at Kim Jong-un og Donald Trump skal møtes ansikt til ansikt for første gang i Singapore 12. juni.

Etter tiår med isfront, har Kim de siste månedene tilsynelatende lagt seg på en mer diplomatisk linje og har blant annet avviklet atomprøvesprenginger og prøveoppskytninger av interkontinentale raketter.

I slutten av mai ødela landet deler av sitt anlegg for atomprøvesprenginger i Pyonggye-ri. Ødeleggelsen ble gjennomført med internasjonal presse som tilskuere.

Dette skjedde i bakkant av toppmøtet mellom Kim og Sør-Koreas president Moon Jae-In i april i år.

– Kvitter seg med «hardlinerne»

I dag melder nyhetsbyrået Reuters at Kim den siste tiden har kvittet seg med flere av de øverste lederne i militæret. Analytikere tror dette kan være nok et grep for å gjøre regimet mer spiselig for resten av verden.

De tre militærlederne blir omtalt som «hardlinere» og kritiske til Kims tilsynelatende ønske om å myke opp forholdet til omverdenen.

– Det kan tenkes at Kim bruker det kommende toppmøtet som en mulighet til å kvitte seg med interne hardlinere, men også at han føler toppmøtet kan true hans interne makt, slik at han følte han måtte fjerne dem av hensyn til sin egen sikkerhet, sier den tidligere amerikanske diplomaten Mintaro Oba til The Guardian.

– Utpeker lojale erstattere

I forrige måned kunngjorde statlige medier i Nord-Korea at Kim Su-gil var blitt utpekt til ny leder for hærens mektige politbyrå. Han erstattet da Kim Jong-gak.

Ifølge det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap, som viser til etterretningskilder, har også generalstabssjef Ri Myong-su blitt byttet ut med sin nestkommanderende, Ri Yong-gil.

Videre har forsvarsminister Pak Yong-sik blitt etterfulgt av No Kwang-chol, som var første viseminister, ifølge Yonhaps opplysninger.

Den nye forsvarsministeren No er kjent som «moderat», ifølge Yonhaps kilder.

Endringene i militærledelsen representerer en fortsettelse av partiets kontroll over hæren, uttaler eksperter ved NK Leadership Watch, en del av overvåkings- og analysegruppen 38 North.

De viser til at Kim Su-gil er en «høyt betrodd» person i Kim Jong-uns krets og at endringene kan ha som mål å hindre innvendinger dersom det blir foretatt endringer i landets atompolitikk som følge av det kommende toppmøtet mellom USAs president Donald Trump og Kim.

Henrettet onkelen

Etter at Kim Jong-un som den tredje i rekken tok over makten i Nord-Korea for sju år siden, har han flere ganger ryddet i rekkene blant eliten i regimet.

I 2013 fikk han henrettet sin mektige onkel Jang Song-thaek. Jang var anklaget for å ha forsøkt å ta makten i regimet. I etterkant skal hele familien til Jang ha blitt utradert.

I mai 2015 ble Nord-Koreas forsvarsminister Hyon Yong-chol henrettet etter anklager om illojalitet. Under henrettelsen skal Hyon ha blitt skutt med antiluftskyts. Denne metoden brukes angivelig kun ved henrettelser av høytstående tjenestemenn i Nord-Korea. En rekke andre politiske motstandere ble også henrettet det året.

I fjor ble Kims halvbror Kim Jong-nam drept etter et giftangrep på flyplassen i Malaysias hovedstad Kuala Lumpur. Nord-Korea mistenkes for å ha stått bak drapet.